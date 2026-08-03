Vinicius Junior'ın temsilcileri futbolcu hakkındaki söylentileri yalanladı

Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın temsilcileri, oyuncunun geleceği hakkında çıkan haberleri kesin bir dille kınayarak bunları temelsiz ve zarar verici olarak nitelendirdi. Son zamanlarda Brezilyalı kanat oyuncusunun İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal'a transfer olabileceğine dair haberler basın organlarında yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre, oyuncunun çıkarlarını savunan Roc Nation Sports International ajansı pazar günü bir bildiri yayınlayarak transfer dönemi boyunca medyanın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bildiride belirli yayın organlarının isimleri doğrudan zikredilmese de bu durum, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda işlerin kızıştığı bir döneme denk geliyor.

Roc Nation Sports'un açıklaması ve Michael Yormark'ın tepkisi

Ajans başkanı Michael Yormark sosyal medya hesabı üzerinden konuya şahsen tepki göstererek profesyonellik dışı gazeteciliği sert bir şekilde eleştirdi. Yormark, bazı medya kuruluşlarının dikkat çekmek amacıyla tamamen yalan ve zararlı bilgiler yaydığını vurguladı.

"Roc Nation Sports International ve ekibimiz, profesyonellikten uzak haberlerin yayınlanmasına sessiz kalamaz," diye yazdı Yormark Instagram hesabında. Ayrıca bu tür eylemlerin sporcunun özel hayatına ve kariyerine olumsuz etki edebileceği ve iftira niteliği taşıdığı özellikle vurgulandı.

Arsenal'ın ilgisi ve transfer piyasasındaki durum

Temsilcilerin bu kesin yalanlamasına rağmen Vinicius Junior etrafındaki durum İngiltere futbolunun ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Futbolcu, İspanya başkentindeki mevcut sözleşmesinin son aşamasına yaklaşıyor ve taraflar arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin biraz yavaşladığı bildiriliyor.

Bu nedenle Emirates Stadium yönetimi durumu yakından takip ediyor. Kaynaklara göre Londra kulübü, dünyanın en elit yeteneklerinden birini kadroya katmak için geleneksel maaş politikasını değiştirmeye bile hazır olduğunu belirtiyor.

Şimdilik kulüpler arasında resmi görüşmeler başlamamış olsa da Kuzey Londra ekibi iç rekabette üstünlük sağlamak için transfer piyasasında aktif rol oynamaya devam ediyor. Vinicius'un geleceğinin ise yaklaşan transfer döneminin en sıcak konularından biri olması bekleniyor.