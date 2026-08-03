Sevilla, Real Madrid kalecisi Fran González'i kadrosuna kattı

·45·Spor
Sevilla, Real Madrid kalecisi Fran González'i kadrosuna kattı

İspanyol kulübü Sevilla, Real Madrid'den yetenekli kaleci Fran González'i transfer ettiğini resmi olarak açıkladı. 21ındaki file bekçisi, Endülüs ekibiyle 2031 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Sevilla'nın yaz transfer dönemindeki kadro yenileme planının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre Sevilla, León doğumlu kaleci için başlangıçta 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sinin Endülüs kulübüne geçmesi ve çeşitli performans bonuslarının yer aldığı belirtildi. Bu finansal yapı, son dönemde iki İspanyol devi arasındaki müzakerelerde sıkça kullanılan bir yöntem haline geldi.

Yeni takım ve hazırlık süreci

Fran González, yeni takım arkadaşlarına katılmak üzere şimdiden Hollanda'nın Garderen şehrine hareket etti. Sevilla A takımının yeni La Liga sezonu öncesi kamp çalışmaları burada tüm hızıyla devam ediyor. Genç kaleci için bu transfer, kariyerinde büyük bir adım ve kendini kanıtlamak adına önemli bir fırsat niteliğinde.

Futbolcu, 2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla Valencia'ya karşı oynanan iç saha maçında A takımdaki ilk resmi maçına çıkmıştı. Ancak başkent ekibindeki rekabetin çok yüksek olması ve kaleci hattında tecrübeli isimlerin yer alması nedeniyle González, gelişimi için Sevilla projesini tercih etti.

Real Madrid sözleşmede avantajı elinde tuttu

Real Madrid yönetimi genç kalecinin ayrılmasına izin verse de geleceğini kontrol etme imkanını elden bırakmadı. Eflatun-beyazlı kulüp, sözleşmeye gelecek üç transfer döneminde geçerli olacak bir geri satın alma maddesi ekletmeyi başardı. Böylece Madrid kulübü, kendi altyapısından yetişen oyuncunun gelecekteki olası gelişimini güvence altına almış oldu.

Bu maddeye göre Real Madrid, gelecekte Fran González'i 3 milyon ile 5 milyon euro arasındaki bir bedelle yeniden kadrosuna katma hakkına sahip olacak. Fiyatın değişimi, bu kararın hangi transfer döneminde alınacağına bağlı. Pazar akşamı yayımlanan resmi açıklamada Real Madrid kulübü, eski kalecisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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