Jermaine Jenas, BBC'den kovulması hakkında: Her şeyimi kaybettim

·27·Spor
Jermaine Jenas, BBC'den kovulması hakkında: Her şeyimi kaybettim

Tottenham ve İngiltere milli takımının eski orta saha oyuncusu Jermaine Jenas, BBC'den kovulmasının kişisel ve profesyonel hayatına ne kadar ağır bir darbe vurduğu hakkında açık konuştu. Eski uzman, meslektaşlarına uygunsuz mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yapılan iç soruşturma sonucunda sözleşmesinin feshedilmesiyle her şeyini kaybettiğini itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

BBC yönetimi, 43 yaşındaki Jenas'ın "The One Show" programındaki kadın meslektaşlarına uygunsuz dijital ve kısa mesajlar gönderdiğinin tespit edilmesinin ardından kendisiyle yollarını ayırmıştı. Sonuç olarak, "Match of the Day" ve "BBC Radio 5 Live" gibi prestijli programlardaki işini kaybederek medya kariyerine ciddi zarar verdi.

ITV kanalındaki "Good Morning Britain" programına katılan Jenas, bu skandalın aile hayatını da mahvettiğini vurguladı. Eski futbolcu, "Neredeyse her şeyimi kaybettim; işimi, ailemi, her şey elimden alındı. Cezayı belirlemek bana düşmez ancak durum bu noktaya geldi. Kendimi geri çekip çocuklarımın ve eşim Ellie'nin neler yaşamak zorunda kaldığını düşündüm" dedi.

Jenas, davranışlarının sorumluluğunu tamamen üstlendiğini ve ilgili tüm taraflardan özür dilediğini ekledi. Konumunu kullanarak gücünü kötüye kullandığını kabul eden Jenas, bunun öncelikle sadakatle ilgili bir sorun olduğunu belirtti. Bilgi olarak, bu skandalın birkaç ay sonrasında eşi Ellie Penfold 16 yıllık ilişkilerine son verdi.

Eski futbolcu, kendisine yönelik eleştirileri kabul ettiğini ve kamuoyu önünde kendini aklamaya çalışmadığını, ancak gelecekte profesyonel kariyerini yeniden inşa etmek için bir fırsat bulmayı umduğunu ifade etti.

Jermaine JenasBBCTottenhamİngiltereFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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