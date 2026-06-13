Srečko Katanec, Özbek taraftarları beklentileri düşük tutmaya çağırdı

Tüm ülkemizin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Özbekistan milli takımının eski teknik direktörü, Slovenyalı ünlü uzman Srečko Katanec, ülkemiz taraftarlarına samimi ve içten bir mesaj gönderdi. Bilindiği üzere deneyimli teknik adam, Ocak 2025'e kadar 'Beyaz Kurtlar'ı yönetmiş ve takımımızın bugün tarihi bir başarıya imza atarak dünya şampiyonasına gitmesi için sağlam bir temel oluşturmuştu. O dönemde sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalsa da Katanec, hala futbol camiamızın ve milyonlarca taraftarın kalbinde büyük bir saygıya sahip bir isimdir.

Deneyimli Sloven uzman, mesajında vatandaşlarımızı futbolcular üzerinde gereksiz baskı oluşturmamaya ve turnuvanın statüsünü doğru değerlendirmeye çağırdı.

«Takımdan aşırı büyük sonuçlar beklemeyin»

Srečko Katanec'e göre, ilk kez katılan bir takımın ilk denemesinde dünya devlerini mağlup etmesi futbolun doğası gereği oldukça zor bir görevdir:

«Tüm Özbekistan halkına ve harika taraftarlara önemli bir şey söylemek istiyorum: Milli takımdan bu Dünya Kupası'nda hemen büyük zaferler veya çok yüksek sonuçlar talep etmeyin. Çünkü dünya çapındaki bu en üst düzey turnuvaya ilk kez katılan bir takımın önemli bir başarı elde etmesi son derece zor olacaktır.

Bu büyük bir futbol projesi, uzun süreli bir süreç ve milli futbol gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Eski bir teknik direktör olarak sizden tek bir şey istiyorum: Bu tarihi turnuvanın her saniyesinin ve anının tadını içtenlikle çıkarın».

Sloven uzmana göre, 'K' grubunda yer alan güçlü Kolombiya, dünya devi Portekiz ve fiziksel mücadeleye dayalı oyun tarzıyla Kongo DC milli takımlarıyla play-off bileti için mücadele etmek kolay olmayacak. Bu nedenle, Özbekistan'ın ilk dünya kupası katılımını başlı başına büyük bir bayram olarak değerlendirmek gerekir.

Milli takımın mevcut hocası Hazırlık yapılan şehir Odak noktasındaki lider futbolcu Grup aşamasındaki rakiplerimiz Teknik direktörün ana sloganı Fabio Cannavaro (İtalya) Atlanta şehri (ABD) Jaloliddin Masharipov (Sakatlıktan dönüyor) Kolombiya, Portekiz, Kongo DC «Korkuyu yenip savaşçılar gibi oynamak»

Cannavaro kampından son haberler ve savaşçı ruhu

Şu dakikalarda efsanevi İtalyan uzman Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, okyanus ötesindeki Atlanta şehrinde Kolombiya'ya karşı oynanacak ilk hayati maç için son teknik ve taktik hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ekibi şu an biraz endişelendiren konu, takım kaptanımız ve liderimiz Jaloliddin Masharipov'un sakatlık sonrası iyileşme durumu. Doktorlar, deneyimli orta saha oyuncumuzu ilk maça hazırlamak için tüm güçlerini seferber etmiş durumda.

Öte yandan Fabio Cannavaro, futbolcularını psikolojik olarak sadece galibiyete odaklıyor ve onlardan sahada korkusuz bir futbol bekliyor.

Cannavaro'nun taraftarlara sözü: «Bu bizim tarihimizdeki ilk ve unutulmaz Dünya Kupamızdır. Üzerimizde hiçbir baskı veya kaybedecek bir şey yok. Oyuncularımdan sahaya çıktıklarında her türlü korku ve heyecanı tamamen unutmalarını istedim. Yeşil sahada geçecek 90 dakika boyunca halkımız için gerçek savaşçılar gibi, aslanlar gibi şiddetli bir şekilde mücadele etmeliyiz!»

Milli takımımıza ABD sahalarında atacağı bu tarihi adımda büyük başarılar diliyoruz. Srečko Katanec'in dediği gibi, büyük futbol bayramının her saniyesiyle gurur duyma ve keyif alma zamanı geldi!

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