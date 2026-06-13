Arsenal yeni transferler için büyük bütçe ayırmaya hazır

·1·Spor
Arsenal yeni transferler için büyük bütçe ayırmaya hazır

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Club Brugge kanat oyuncusu Christos Tzolis'i gündemine aldı. Mikel Arteta'nın ekibi, Yunan futbolcu için yaklaşık 34,5 milyon sterlin ödemeye hazır. Bu transfer, Londra kulübünün Aston Villa yıldızı Morgan Rogers'ı kadrosuna katma planlarını etkilemeyecek. Bu haberi Goal.com duyurdu.

24 yaşındaki Christos Tzolis, son iki sezonda Club Brugge formasıyla 43 gol atarak Belçika'nın en üretken hücum oyuncularından biri haline geldi. Arsenal yönetimi, onu hücum hattını yenilemek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Daha önce Londra ekibi Juventus'tan Kenan Yıldız ile ilgilenmiş ancak İtalyan kulübü Türk yeteneğin satılık olmadığını belirtmişti.

Tzolis, İngiliz futboluna yabancı değil; 2021 yılında Norwich City formasıyla İngiltere Premier Lig'de 14 maça çıkmıştı. Ardından FC Twente ve Club Brugge takımlarında performansını önemli ölçüde geliştirdi. Geçtiğimiz sezon ligde 17 gol ve 23 asistle oynayarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından hücum hattını güçlendirme kararı aldı. Kulüp gözlemcileri, takımın yerel ligdeki başarısının ardından ivmeyi korumasını sağlamaya çalışıyor. Tzolis'in hem sol kanatta hem de forvet merkezinde oynayabilmesi Arsenal için ekstra bir avantaj teşkil ediyor.

ArsenalPremier LeagueTransferlerChristos TzolisMikel Arteta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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