Kaka, Real Madrid'deki başarısızlığının nedenlerini açıkladı

·54·Spor
Kaka, Real Madrid'deki başarısızlığının nedenlerini açıkladı

Brezilyalı efsanevi futbolcu Kaka, Real Madrid kulübündeki dört yıllık zorlu dönemi hakkında konuştu. Eski "Altın Top" sahibi, Santiago Bernabeu stadyumuna büyük umutlarla gelmesine rağmen, Milan formasıyla sergilediği dünya çapındaki oyununu İspanya'da tekrarlayamadı. Kaka 2009 yılında Madrid'e transfer olmuştu ancak kariyeri kupalardan ziyade sakatlıklar ve hayal kırıklıklarıyla hatırlandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Rio Ferdinand'ın podcast'ine katılan Kaka, taraftarların kendisine olan tutumuna değindi. "Real Madrid'deki dönemim karmaşıktı. Eğer şu an kulüp tarihindeki en kötü transferlere bakarsanız, Eden Hazard ile birlikte ilk sırada yer alırım. Bu acı bir gerçek ama bunu anlıyorum" dedi 44 yaşındaki eski orta saha oyuncusu.

Kaka, başarısızlığına iki ana faktörü sebep gösterdi: sakatlıklar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları. 2010 yılında takıma gelen Jose Mourinho, fiziksel ve hızlı bir futbol anlayışını tercih ediyordu. Kaka, kendi pozisyonu için Mesut Özil, Angel Di Maria ve Karim Benzema gibi yıldızlarla rekabet etmek zorunda kaldığını ve teknik direktörün genellikle başkalarını tercih ettiğini belirtti.

Buna rağmen Kaka, takım lideri Cristiano Ronaldo ile harika bir ilişkisi olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, Portekizli takım arkadaşının çalışkanlığını övdü: "Cristiano Ronaldo ile dört yıl birlikte oynadım. O harika bir insan ve takım arkadaşı. Rekorlar kırma ve gol atma konusundaki tutkusu hayranlık verici. Bizim için birçok sorunu çözerdi ve benim için gerçek bir ilham kaynağıydı."

Kaka, Real Madrid formasıyla toplam 120 maça çıkıp 29 gol atmayı başardı. Her ne kadar İspanya şampiyonluğu ve Kral Kupası'nı kazanmış olsa da, sakatlıklar nedeniyle en yüksek form seviyesine geri dönemedi ve 2013 yılında tekrar Milan kulübüne döndü.

Real MadridKakaCristiano RonaldoJose MourinhoFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ancelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulunduAncelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulunduBugün, 17:24Michel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcıMichel Salgado: Lamine Yamal ve Lionel Messi arasındaki benzerlik şaşırtıcıBugün, 17:16İtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdiİtalya Spor Bakanı, Gianni Infantino'nun şakasına tepki gösterdiBugün, 17:12Luis de la Fuente, Dünya Kupası'ndaki ana favorileri açıkladıLuis de la Fuente, Dünya Kupası'ndaki ana favorileri açıkladıBugün, 17:05Lewandowski kariyerine ABD'nin Chicago Fire kulübünde devam edecekLewandowski kariyerine ABD'nin Chicago Fire kulübünde devam edecekBugün, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Dünya Kupası finalinde hat-trick yapabilirGeoff Hurst: Harry Kane Dünya Kupası finalinde hat-trick yapabilirBugün, 16:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi