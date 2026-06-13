Kaka, Real Madrid'deki başarısızlığının nedenlerini açıkladı

Brezilyalı efsanevi futbolcu Kaka, Real Madrid kulübündeki dört yıllık zorlu dönemi hakkında konuştu. Eski "Altın Top" sahibi, Santiago Bernabeu stadyumuna büyük umutlarla gelmesine rağmen, Milan formasıyla sergilediği dünya çapındaki oyununu İspanya'da tekrarlayamadı. Kaka 2009 yılında Madrid'e transfer olmuştu ancak kariyeri kupalardan ziyade sakatlıklar ve hayal kırıklıklarıyla hatırlandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Rio Ferdinand'ın podcast'ine katılan Kaka, taraftarların kendisine olan tutumuna değindi. "Real Madrid'deki dönemim karmaşıktı. Eğer şu an kulüp tarihindeki en kötü transferlere bakarsanız, Eden Hazard ile birlikte ilk sırada yer alırım. Bu acı bir gerçek ama bunu anlıyorum" dedi 44 yaşındaki eski orta saha oyuncusu.

Kaka, başarısızlığına iki ana faktörü sebep gösterdi: sakatlıklar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları. 2010 yılında takıma gelen Jose Mourinho, fiziksel ve hızlı bir futbol anlayışını tercih ediyordu. Kaka, kendi pozisyonu için Mesut Özil, Angel Di Maria ve Karim Benzema gibi yıldızlarla rekabet etmek zorunda kaldığını ve teknik direktörün genellikle başkalarını tercih ettiğini belirtti.

Buna rağmen Kaka, takım lideri Cristiano Ronaldo ile harika bir ilişkisi olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, Portekizli takım arkadaşının çalışkanlığını övdü: "Cristiano Ronaldo ile dört yıl birlikte oynadım. O harika bir insan ve takım arkadaşı. Rekorlar kırma ve gol atma konusundaki tutkusu hayranlık verici. Bizim için birçok sorunu çözerdi ve benim için gerçek bir ilham kaynağıydı."

Kaka, Real Madrid formasıyla toplam 120 maça çıkıp 29 gol atmayı başardı. Her ne kadar İspanya şampiyonluğu ve Kral Kupası'nı kazanmış olsa da, sakatlıklar nedeniyle en yüksek form seviyesine geri dönemedi ve 2013 yılında tekrar Milan kulübüne döndü.