Mücteba Hamaney Nerede? ABD ve İsrail Onu Arıyor

ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının, İran'ın lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yerini tespit etmek için ortak arama çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor. Bu durum The Times gazetesinin kaynaklarına dayanılarak bildirildi.

Habere göre Mücteba Hamaney, uzun süredir kamuoyunda görünmemesine rağmen İran'ın askeri ve stratejik karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) askeri operasyonlarla ilgili bazı kararları onun onayı olmadan uygulamadığı belirtiliyor. Bununla birlikte istihbarat çevrelerinden bazı isimler onun öldürülmüş olabileceğini tahmin ederken, DMO ise Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu vurguluyor.

Haberde, İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Hamaney'in yaşayıp yaşamadığını ve tam olarak nereye saklandığını belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Kaynaklara göre kendisi yaklaşık 150 gündür telefon kullanmıyor, bilgisayara bağlanmıyor ve gizli sığınaklardan birinde saklanıyor.

MOSSAD şubesinin eski başkanı Rami Igra, "Mücteba telefon kullanmıyor olabilir, ancak küçük bir kağıt parçası aracılığıyla mesajlaşma gibi başka iletişim yöntemlerine sahip olma ihtimali var" dedi.

Igra, İran yönetiminin yüce lidere mesajları ulaştırmak için çok aşamalı bir kurye ağı kullandığını vurguladı. Bu sistemde herkes mesajı bir sonraki kişiye iletiyor, ancak içeriğinden haberdar olmuyor. Igra'ya göre Hamaney'e ulaşmanın en pratik yolu ona yakın bir ajanı işin içine dahil etmektir.

Ancak kendisi bunun son derece karmaşık bir görev olduğunu da kaydetti. Çünkü İran'da yüce lidere yakın olan kişiler sıkı bir şekilde denetleniyor ve muhtemelen DMO'nun yalnızca iki veya üç üyesi onunla nasıl iletişim kurulabileceğini biliyor.

MOSSAD'ın eski yarımcisi Avner Avraam da bu konuya değinerek, Hamaney'in kamuoyuna sesli bir mesaj göndermesi durumunda bile bunun konumunu tespit etmeyi kolaylaştırabileceğini belirtti.

Avraam, "Ses dosyası aracılığıyla kaydın yapıldığı cihaz, teknik özellikler ve hatta bazı durumlarda konum hakkında bilgi elde etmek mümkündür" dedi.

Öte yandan, Pentagon'un eski üst düzey yetkililerinden biri, şubat ayı sonlarındaki hava saldırılarında Ali Hamaney'in ölümünün ardından Mücteba Hamaney'in kişisel güvenliğine çok daha fazla önem verdiğini bildirdi.

Gazetenin Amerikan kaynağı ise İran'ın son kırk yıldır dış istihbarat için kapalı bir ülke olmaya devam ettiğini vurgulayarak ABD istihbaratının imkanlarını temkinli bir şekilde değerlendirdi. Ona göre İsrail istihbaratının kaynakları nispeten sınırlı olsa da bazı yönlerden çok daha etkili çalışmalar yürütüyor.

Kaynağa göre istihbarat teşkilatları Mücteba Hamaney'in kesin konumunu belirlerse, ABD ve İsrail sonraki adımlar konusunda çok karmaşık siyasi ve askeri kararlar almak zorunda kalacak.

Mücteba Hamaney'den son aylarda video veya sesli mesajlar yayınlanmamış olsa da, onun adına X sosyal ağında birkaç mesaj yayımlandı. Bu mesajlar İran devlet haber ajansları tarafından da paylaşıldı.

Nitekim temmuz ayında X hesabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı mutabakat zaptının "hiçbir değere sahip olmadığı" yönündeki bir açıklama yayımlanmış ve bu açıklamada ABD "Büyük Şeytan" olarak nitelendirilmişti. Haziran ayında ise aynı hesapta söz konusu mutabakat zaptının onaylandığına dair bir haber de çıkmıştı.

Kendisinin cenaze törenine bile katılmadı

3 Temmuz'da Tahran şehrinde merhum yüce lider Ayetullah Ali Hamaney için veda törenleri başladı. Bu törene ÖzbekistanYasama Meclisi Sözcüsü Nuriddin İsmailov başkanlığındaki bir heyet de katıldı.