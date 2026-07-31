Reddit, TikTok Tarzındaki Yeni Video Formatını Test Ediyor

Popüler çevrim içi platform Reddit, kullanıcıların gönderilerini video ve ses formatında sunmasını sağlayacak yeni bir özellik geliştirildiğini duyurdu. Bu yenilik, platformdaki viral olayları tamamen yeni bir düzeyde tüketme imkanı tanıyarak izleyici katılımını daha da artırmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'a göre şirket, bu durumu ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin düzenlenen finansal kazanç toplantısında açıkladı. CEO Steve Huffman, yatırımcılara yaptığı açıklamada, kullanıcıların Reddit gönderilerini diğer platformlarda da aktif olarak izlediğini ve dinlediğini vurguladı.

Trend Olan İçerik Formatına Uyum Sağlama

Günümüzde internette, özellikle TikTok sosyal ağında Reddit konuları oldukça popüler hale geldi. Örneğin, platformda #reddit etiketi altında 19,6 milyondan fazla, #redditstories etiketiyle ise yaklaşık 9,9 milyon daha gönderinin bulunması bunun açık bir kanıtıdır.

Bu tür videoların çoğunda Reddit'teki popüler hikayeler, özel metin okuma yazılımları aracılığıyla seslendirilir ve arka plan için yemek pişirme veya oyun süreçlerine ait görüntüler kullanılır. Steve Huffman'a göre, internette tam olarak Reddit metinlerini podcast formatında dinletmeye yönelik talep keskin bir şekilde artmaktadır.

Yeni Format ve Test Süreçleri

Yönetimin belirttiğine göre, yeni sesli ve video formatındaki Reddit tamamen kendine özgü bir deneyim sunacak. Şimdilik bu özelliklerin ana uygulamaya nasıl entegre edileceği tam olarak bilinmiyor, ancak şirket yıl sonuna kadar ilk test aşamalarını başlatmayı planlıyor.

Bu adım, modern teknoloji ve eğlence uygulamalarının genel trendiyle uyumludur. Son aylarda Facebook'un yanı sıra Netflix, Disney+, Peacock ve HBO Max gibi yayın hizmetleri ve hatta LinkedIn platformu da kullanıcılar için TikTok tarzı kısa video akışları sunmaktadır.

Aynı zamanda Reddit platformunda haziran ayında kullanıma sunulan yorumlarda video paylaşma özelliği de ilk olumlu sonuçlarını göstermeye başladı. Buna göre, bu yeni olanak şimdiden tüm video gönderilerinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturmaktadır.