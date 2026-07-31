Smallest.ai Ses Odaklı Yapay Zekayı Geliştirmek İçin 13 Milyon Dolar Yatırım Aldı

·39·Teknoloji
Smallest.ai Ses Odaklı Yapay Zekayı Geliştirmek İçin 13 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zeka ajanları müşteri hizmetlerinde ve diğer alanlarda aktif olarak kullanılsa da, çoğu kullanıcı bir robotla konuştuğunu hemen fark eder. TechCrunch'ın haberine göre, 2024 sonlarında kurulan Smallest.ai girişimibu sorunu çözmek ve sesli iletişimi insan konuşmasından ayırt edilemeyecek bir seviyeye getirmek için 13 milyon dolar yatırım topladı. Bu fonlar şirketin toplam yatırımlarını 21 milyon doların üzerine çıkardı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde büyük dil modellerinin (LLM) çoğu, tam metin sorgusunu alıp ardından yanıt verme mantığıyla çalışmaktadır. Metin tabanlı sohbetlerde bu gecikme hissedilmese de, sesli iletişimde en kısa duraklama bile doğallıktan uzak gelmektedir. Smallest.ai kurucusu ve CEO'su Sudarshan Kamath'ın açıklamasına göre, insanlar karşılıklı iletişim sürecinde dinler, düşünür ve aynı anda konuşur. Girişim, tam olarak bu doğal süreci tekrarlayan özel bir küçük ses modeli oluşturmaya odaklanmaktadır.

Gerçek Zamanlı Zeka Katmanı

Girişim tarafından geliştirilen teknoloji, gerçek zamanlı çalışan bir zeka katmanı işlevi görür. Bu durum, müşterilerle belirli konularda sıfıra yakın yanıt gecikmesiyle doğal bir sohbet kurma imkanı tanır. Eğer model, sınırlı bilgi tabanına girmeyen karmaşık bir konuyla karşılaşırsa, tıpkı gerçek bir insan gibi konuyu araştırmak için müşteriyi kısa süreliğine bekletme moduna alır ve daha karmaşık büyük temel modele başvurur.

Sudarshan Kamath'a göre gelecekte tüm yapay zeka ajanları iki farklı modele dayanacak: gerçek zamanlı iletişim için küçük ses modeli ve karmaşık sorunları çözmek gerektiğinde çağrılan "çevrimdışı" LLM. Büyük temel modellerden farklı olarak Smallest.ai; farklı aksanları anlamak, onlarca dili desteklemek ve gürültülü ortamlarda bile kusursuz çalışmak gibi sese özgü nüanslara özel önem vermektedir.

Finansman Turu ve Gelecek Planları

ixbt.com ve TechCrunch verilerine göre Smallest.ai, A serisi 13 milyon dolarlık finansman turunu başarıyla tamamladı. Bu finansman turuna Seligman Ventures liderlik ederken, Sierra Ventures ve 3one4 Capital şirketleri de katkıda bulundu. Yeni çekilen fonlar, girişimin teknolojik kapasitesini daha da genişletmeye hizmet edecektir.

Günümüzde girişimin müşterileri arasında sesli iletişim sektöründe faaliyet gösteren RingCentral ve Truecaller gibi büyük şirketler yer almaktadır. Kamath'ın vurguladığı gibi, müşteri destek hizmetleri sunan herhangi bir şirket, aralarında Sierra ve Decagon gibi yeni katılımcıların da bulunduğu potansiyel ortaklar gelecekte bu teknolojiden yararlanabilir.

Yapay ZekaSmallest.aiSes TeknolojileriStartupTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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