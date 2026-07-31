Futbol Devrimi: FIFA Dünya Kupası'nı 64 Takıma Çıkarmayı Planlıyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), tarihin en büyük reformlarından birine hazırlanıyor. Kurum, 2030 yılındaki centennial (yıldönümü) Dünya Kupası finallerine katılan takım sayısını 64'e çıkarma olasılığını incelemek üzere resmi bir ihale başlattı. Bu konuda The Press Association haber duyurdu.

Kaynağın belirttiğine göre FIFA, Dünya Kupası formatını daha da genişletme fikrini bağımsız olarak değerlendirmek üzere özel bir ajans görevlendirmeyi planlıyor. Bu sadece teorik bir fikir değil, aynı zamanda net vadeleri olan bir proje.

Zamin.uz, bu tarihi değişikliğin detaylarını ve futbol dünyasına olası etkilerini analiz ederek sunuyor.

Analiz 11 Eylül'e Kadar Hazır Olacak: Net Planlar

Resmi belgelere göre FIFA, ihale sürecini hızlandırdı:

Başvuru kabul tarihi: 7 Ağustos tarihine kadar;

İhale ile ilgili nihai karar: 14 Ağustos günü alınacak;

Bağımsız ajans tarafından analitik raporun sunulma tarihi: 11 Eylülolarak belirlendi.

Bu durum, FIFA yönetiminin bu yılın sonbaharında bile bu konu hakkında net stratejik kararlar alabilmek için gerekli bilgilere sahip olmak istediğini gösteriyor.

İnfantino ve Domínguez: Projenin Arkasında Kim Var?

Hatırlatmak gerekir ki, FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce Dünya Kupası'nı 64 takıma genişletme meselesinin gündeme getirileceğini ve tartışılacağını açıkça belirtmişti.

Bu iddialı girişim ilk olarak CONMEBOL Başkanı Alejandro Domínguez tarafından ortaya atılmıştı. O, 2030 yılındaki — futbol tarihindeki ilk Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümünü tam olarak bu tarzda, benzeri görülmemiş düzeyde genişletilmiş ve küreselleşmiş bir formatta düzenlemeyi teklif etmişti. Böyle bir format, dünyanın pek çok küçük milli takımı (dahil olmak üzere Özbekistan millî futbol takımı) için turnuvaya katılma şansını keskin bir şekilde artıracaktır.

Kozmik Rakamlar: Format Nasıl Değişecek?

USA Today gazetesinin yazdığına göre, eğer bu proje hayata geçirilirse Dünya Kupası'ndaki maç sayısı hayal edilemeyecek seviyelere ulaşacak.

Mevcut plana göre:

Takım sayısı: 2026 yılındaki 48'den 2030 yılında 64'e çıkacak. Maç sayısı: 2026'daki 104 maç yerine, 2030'da 128 karşılaşma oynanacak!

Yeni format: Millî takımlar 4'erli 16 gruba ayrılacak. Her gruptan en iyi iki takım play-off (1/32 final) aşamasına yükselecek. En önemlisi, FIFA her takım için maç sayısını artırmamayı planlıyor: finalist takımlar grup aşamasında üç ve play-off'ta beş maça kadar (toplamda 8 maç) sahaya çıkacak, diye yazıyor USA Today. Bu, futbolcuların sağlığını olumsuz etkilememesi açısından önemli bir faktördür.

Dünya Kupası Formatının Evrimi

Gösterge 2022 (Katar) 2026 (ABD/Kanada/Meksika) 2030 (Tahmini Proje) Takım sayısı 32 48 64 Toplam maç 64 104 128 Grup sayısı 8 (4'erli) 12 (4'erli) 16 (4'erli) Şampiyonun maç sayısı 7 8 8

Sonuç ve Analiz: Tarihi Bir Fırsat mı Yoksa Kalitenin Düşüşü mü?

Dünya Kupası'nı 64 takıma genişletme fikri futbol dünyasında iki farklı tepkiye yol açıyor. Bir yandan bu, küçük ülkeler (dahil olmak üzere Özbekistan millî takımı) için turnuvaya katılma ve kendilerini gösterme adına tarihi bir fırsat yaratıyor. Bu durum FIFA'nın futbolu küreselleştirme misyonuna uyuyor ve kurum için ticari gelirleri astronomik seviyelere taşıyor.

Öte yandan eleştirmenler, turnuvadaki katılımcı sayısının aşırı artmasının oyun seviyesinin düşmesine ve taraftar ilgisinin azalmasına yol açmasından endişe ediyorlar. 128 maçı düzenlemek için gereken altyapı yalnızca çok zengin ve büyük ülkelerde bulunabilir.

FIFA'nın bağımsız bir ajansı işin içine dahil etmesi, bu iki farklı bakış açısını bilimsel ve ekonomik açıdan temellendirme ile 2030 yılındaki jübile turnuvası için en uygun kararı alma arzusunu gösteriyor. Eğer proje onaylanırsa, 2030'da futbol tarihinin en sansasyonel devrimine tanık olacağız.

Bu önemli futbol haberini arkadaşlarınıza ve futbol severlere gönderin! Birçok kişi WC-2030'daki bu yeni dönüm noktası hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Sizce Dünya Kupası'nda 64 takımın oynaması doğru mu? Bu durum turnuvanın seviyesini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!