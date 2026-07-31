Tesla Çin'deki İşini Satabilir veya Ayırabilir

Wall Street Journal'ın haberine göre Tesla, SpaceX ile beklenen birleşme sürecini hızlandırmak amacıyla Çin'deki tüm işini ayırma veya satma olasılığını değerlendiriyor. Bu adım, küresel otomotiv pazarında keskin değişikliklere yol açabilir ve şirket yapısını kökten yeniden şekillendirebilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yayın organının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tesla yönetimine Çin'deki varlıkları ayrı bir kola ayırma, satma veya hatta kapatma senaryolarına hazırlık yapılması talimatı verildi. Bu sürecin bir spin-off şeklinde çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilme ihtimali var, çünkü CEO Elon Musk daha önce Tayvan çevresindeki olası jeopolitik durumlar nedeniyle böyle bir bölünmeye hazır olunması görevini vermişti.

SpaceX ile Entegrasyon ve Güvenlik Gereksinimleri

Çin pazarını küresel operasyonlardan ayırmanın Tesla'yı SpaceX ile birleştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor. Bilindiği üzere SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı için bir yüklenici konumunda olup, sivil ve ulusal güvenlik konularında çok katı yasalara uymak zorundadır. Bu gereksinimler, şirketler arasındaki potansiyel sinerjiye engel olan faktörlerden biriydi.

Bununla birlikte, bu karar Tesla için çok büyük bir taviz ve stratejik kayıp olabilir. Son yıllarda Çin, sadece elektrikli araçların satıldığı büyük bir pazar değil, aynı zamanda Asya bölgesini ve hatta Avrupa'yı da besleyen ana üretim merkezi haline gelmişti. Çin'deki Gigafactory, şirketin genel tedarik zincirinde kritik bir rol oynamaktadır.

Şimdilik bu planın ne zaman gerçekleşeceği veya tam olarak hangi biçimde uygulanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu haberlerin kendisi bile teknoloji ve finans piyasalarında büyük ilgi uyandırarak analistler arasında sıcak tartışmalara neden oluyor.