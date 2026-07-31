Como, Trevoh Chalobah transferini bitiriyor

İtalyan kulübü Como, Chelsea'de forma giyen İngiliz defans oyuncusu Trevoh Chalobah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. GOAL.com'un aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve anlaşmanın bu akşam resmiyet kazanması bekleniyor. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Edinilen bilgiye üzere, oyuncunun kişisel şartları konusunda bir hafta önce anlaşma sağlanmıştı. Şu anda Lombardiya ekibi, Chelsea'nin mali taleplerini tamamen karşılamak adına son adımları atıyor. Londralılar defans oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyordu ve Como yönetimi bu rakamı kabul etmeye yakın.

Kritik saatler ve beklenen telefon görüşmesi

Kulüpler arasında nihai anlaşmaya varmak için önümüzdeki saatlerde önemli bir telefon görüşmesi planlanıyor. Bu görüşmelerin ardından transferin kaderi tamamen netleşecek. Kaynağa göre, Trevoh Chalobah'ın aklı tamamen İtalya'ya taşınmakta ve yeni takımındaki kariyerine başlamakta.

Daha önce Inter kulübünün de oyuncuya ilgi gösterdiği ve soruşturmalar yürüttüğü yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Milano ekibi şu sıralar transferde Cuti Romero'ya odaklanmış durumda. Sonuç olarak Como bu yarışta ana favori haline geldi ve İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için elverişli bir fırsat yakaladı.

Tüm mali şartlar üzerinde anlaşma sağlanır sağlanmaz, savunmacı kısa süre içinde İtalya'ya uçacak ve yeni takımının sağlık kontrolünden geçecek. Bu transferin Como için bu sezonki en önemli ve ses getiren hamlelerden biri olması bekleniyor.