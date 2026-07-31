Matias Soule Transferi: Menajeri Futbolcuyu Milan'a Öneriyor

Roma orta saha oyuncusu Matias Soule takımdan ayrılabilir; menajeri bir süredir futbolcunun hizmetlerini Milan kulübüne öneriyor. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun geleceği ve transfer şartları konusunda müzakereler başlamak üzere. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Geçtiğimiz sezon Arjantinli yetenekli futbolcu Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 41 maçta sahaya çıkıp 7 gol atarken, bir o kadar da asist yaptı. Buna rağmen bu istatistikler, teknik direktörün yönetiminde ilk 11'de tam anlamıyla yer edinmesi için yeterli olmadı.

Transferin Arkasındaki Nedenler

Paulo Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması ve yeni bir takım arkadaşının gelişi, Matias Soule'nin kadrodaki şansını daha da azalttı. Roma kulübü, finansal istikrarı sağlamak ve transferlerden gelir elde etmek amacıyla, 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli sözleşmesi bulunmasına rağmen futbolcuyu satma kararı aldı.

Yönetim, futbolcuyu Suudi Arabistan'a 40 milyon euro karşılığında satmayı planlamıştı, ancak eski Juventus oyuncusu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu teklifi reddetti. İtalya'da kalmayı veya Avrupa'nın başka bir takımında oynamayı tercih ediyor.

Milan'ın İlgisi ve Bonservis Bedeli

Menajer Martin Guastadisegno, müvekkilinin şartlarını Milan kulübüne sundu. Uzmanlara göre sol ayağını kullanan ve hücum hattının arkasında oynayan futbolcu, takıma ekstra güç katabilir.

Şu an için Milan yönetimi bu transferle ilgili nihai kararını vermedi. Ancak ilk şartlara göre Roma kulübü, futbolcu için 30 milyon euroluk kesin taban fiyat ve 2 milyon euro civarında bonus talep edebilir.

Matias Soule, kariyerini daha üst bir seviyede sürdürmek ve daha fazla süre bulmak için Milan'a katılmayı çok istiyor. Yakın zamanda taraflar arasında resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.