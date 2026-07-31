Tarihi Zafer: Özbekistanlı Görme Engelli Satranççı Dünya Şampiyonu Oldu!

·102·Spor
Tarihi Zafer: Özbekistanlı Görme Engelli Satranççı Dünya Şampiyonu Oldu!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da görme engelli ve az gören satranççılar arasında düzenlenen prestijli IV. IBSA Dünya Şampiyonası sona erdi. Bu organizasyonda Özbekistan'ı temsil eden yetenekli satranççı Ahadjon Kimsanboyev sansasyonel bir sonuç elde ederek gezegenimizin en güçlü satranççısı unvanına layık görüldü. Bu haber Uz Chess Federation tarafından resmi olarak duyuruldu.

Azim ve Yeteneğin Zaferi: Kimsanboyev'in Sofya Yürüyüşü

Turnuva boyunca Kimsanboyev yüksek entelektüel potansiyeli, çelik iradesi ve istikrarlı oyun stiliyle öne çıktı. En çekişmeli ve kritik maçlarda soğukkanlılığını koruyarak rakiplerine karşı ikna edici galibiyetler elde etti. Onun her hamlesi yalnızca taktiksel açıdan kusursuz değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığın da bir ifadesi oldu.

Zirveye Giden Yol: Başarılar Zinciri

Bu tarihi zafer tesadüf değil. Ahadjon Kimsanboyev son yıllarda istikrarlı bir gelişim grafiği sergiliyordu. Hatırlatmak gerekirse, 2024 yılının başında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, aynı yılki Asya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı. Bu şampiyonada nihayet hayalini kurduğu altın madalyaya uzanarak başarılar zincirini en üst noktaya taşıdı.

IV. IBSA Dünya Şampiyonası ve Kimsanboyev İstatistikleri

Gösterge

Detaylar

Turnuva

IV. IBSA Dünya Şampiyonası (Görme Engelliler ve Az Görenler)

Yer

Sofya, Bulgaristan

Baş Kahraman

Ahadjon Kimsanboyev (Özbekistan)

Kazanılan Unvan

Dünya Şampiyonu (Altın Madalya)

Önceki Başarıları (2024)

Dünya Şampiyonası (Gümüş), Asya Şampiyonası (Bronz)

Kaynak

Uz Chess Federation

Sonuç ve Analiz: Milli Gurur ve İrade Sembolü

Ahadjon Kimsanboyev'in bu başarısı sadece onun kişisel zaferi değil, aynı zamanda tüm Özbekistan satranç ekolünün, özellikle de dezavantajlı sporcuların uluslararası alandaki yüksek potansiyelinin bir kanıtıdır. Onun iradesi ve kazanma azmi binlerce insan için ilham kaynağı olmaktadır. Bu zafer Özbekistan'da satrancın yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesi yönünde atılan adımların somut bir meyvesidir.

Bu önemli spor haberini arkadaşlarınızla ve satranç tutkunlarıyla paylaşın! Birçok yurttaşımız bu tarihi küresel zaferden haberdar olmalı.

Sizce Ahadjon Kimsanboyev'in bu başarısı Özbekistan'da parasporun gelişimini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Ahadjon KimsanboyevÖzbekistanSofyaBulgaristanIBSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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