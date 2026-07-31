Astana'da Yandex Robot Kuryeleri ile Teslimat Başladı

·47·Teknoloji
Astana'da Yandex Robot Kuryeleri ile Teslimat Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, şehir sakinleri için siparişlerin otonom bir şekilde teslim edilmesini amaçlayan yeni hizmet test modunda başlatıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanlığı'na göre, bu proje şehir yönetimi, Astana şehir polis departmanı, Astana Innovations anonim şirketi ve Yandex Qazaqstan şirketi tarafından ortaklaşa hayata geçirilmektedir. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Mevcut aşamada, başkentin merkezi Yesil ilçesi sakinleri, Яндекс Go uygulamasının Lavka bölümünde robot kurye ile teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanma imkanına sahip oldular. Belirtilen adres pilot proje bölgesine dahil edilmişse, kullanıcılar sipariş oluşturulurken normal bir kurye veya otomatik robot teslimatçıyı seçebilecekler.

Otonom Hareket ve Güvenlik

ixbt.com verilerine göre, modern otonom cihazlar rotayı bağımsız olarak çizer ve gelişmiş navigasyon sistemleri, bilgisayarlı görü teknolojileri ile nesne tanıma fonksiyonları sayesinde çevreyi derinlemesine analiz eder. Bu teknolojiler robotların yoldaki çeşitli engelleri başarıyla aşmasını, yayalara yol vermesini, gerektiğinde hızı düşürmesini ve güvenli bir şekilde durmasını sağlar.

Astana'da test edilen robot kuryelerin ortalama hareket hızı saatte yaklaşık 6 kilometre civarındadır. Kullanıcılar uygulama yardımıyla bu akıllı makinelerin hareket trajektorisini gerçek zamanlı olarak takip edebilirler. Araç adrese ulaştığında, müşteri akıllı telefon aracılığıyla bagaj bölmesini açarak siparişini teslim alır.

Hizmet Alanının Genişlemesi

Uzmanlara göre, otomasyonlu kurye hizmetlerinin hayata geçirilmesi şehirdeki lojistik süreçlerini optimize etmeye ve hızı artırmaya hizmet edecektir. Bakanlık yetkilileri, projenin gelişmesine bağlı olarak hizmet alanlarının aşamasıyla genişletileceğini vurgulamaktadır.

Özellikle yakın gelecekte bu robot teslimatçılar yardımıyla sipariş alma imkanının Nura ilçesi sakinleri için de açılması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, daha önce Yandex şirketinin robot kuryelerinin Almatı şehrinin merkezinde de başarıyla çalışmaya başladığı bildirilmişti.

YandexAstanaRobot KuryeOtomasyonKazakistan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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