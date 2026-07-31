Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya ve 6 Yıllık Destek

·201·Teknoloji
Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya ve 6 Yıllık Destek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bütçe dostu ancak gelişmiş özelliklere sahip Galaxy F70 Pro akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihaz uzun kullanım ömrü, güçlü bataryası ve uzun vadeli yazılım güncellemeleri ile orta segment alıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Cihazın teknik özellikleri, fiyatları ve satış tarihi de tamamen açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin açıklamasına göre, yeni akıllı telefon ilk kez Hindistan pazarında 3 Ağustos'ta satışa sunulacak. Bu modelin, üreticinin kullanıcılara fiyat ve kalite açısından optimal dengeyi sunması nedeniyle kendi sınıfındaki en rekabetçi cihazlardan biri olması bekleniyor. Galaxy F70 Pro yalnızca günlük görevler için değil, aynı zamanda uzun süreli kullanım için de güvenilir bir çözüm olarak tasarlandı.

Teknik İmkanlar ve Performans

Akıllı telefon "tasarruflu ve hızlı" prensibi temelinde oluşturulmuş olup, temel kısmında Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisine yer verilmiştir. Ayrıca cihaz, modifikasyonuna bağlı olarak 8 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB'a kadar dahili UFS 3.1 flash bellekle donatılmaktadır. Bu donanım, uygulamaların hızlı çalışmasını ve çoklu görev modlarının sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Ekran konusunda da Samsung kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmadı. Model, yüksek kaliteli Full HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekran, görüntünün son derece akıcı çıkmasını garanti eden 120 Hz yenileme hızını desteklemektedir. Ekranın güvenliği ise çizilmelere ve darbelere karşı koruyan sağlam Corning Gorilla Glass Victus+ koruyucu camı aracılığıyla sağlanmıştır.

Batarya ve Kamera Özellikleri

Akıllı telefonun en temel avantajlarından biri, 6000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Böyle bir batarya gücü, orta düzey kullanım modunda cihazın tek şarjla birkaç gün boyunca çalışmasına olanak tanır. Ek olarak, batarya 45 W hızlı şarj teknolojisini de desteklemektedir.

Fotoğraf yeteneklerine gelince, Galaxy F70 Pro üçlü ana kamera modülü ile donatılmıştır. Buna göre:

  • Yüksek çözünürlüklü 50 MP kameralı ana sensör
  • Ek olarak geniş açılı veya yardımcı 5 MP sensör
  • Makro çekimler için tasarlanmış 2 MP sensör
Bu kamera seti, günlük hayattaki önemli anları iyi kalitede ölümsüzleştirmeye olanak tanır.

Yazılım ve Fiyat Politikası

Yazılım açısından yeni model, kutudan Android 16 işletim sisteminde çalışan One UI 8.5 arayüzü ile çıkıyor. En dikkat çekici husus ise Samsung'un bu akıllı telefon için tam 6 yıl boyunca sistem güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlayacağını vaat etmesidir. Bu durum, söz konusu fiyattaki bir cihaz için benzeri görülmemiş uzun vadeli bir destektir.

Cihaz alıcılara iki renkte — Aura Green (Yeşil) ve Alpha Black (Siyah) seçenekleriyle sunulmaktadır. Bellek kapasitesine göre fiyatlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • 6/128 GB versiyonu — 275 ABD doları
  • 8/128 GB versiyonu — 315 ABD doları
  • 8/256 GB versiyonu — 370 ABD doları

SamsungGalaxy F70 ProAkıllı TelefonAndroid 16Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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