Matias Soulé'nin menajeri Milan kulübüne başvurdu

·37·Spor
Matias Soulé'nin menajeri Milan kulübüne başvurdu

Roma takımının yetenekli hücum orta saha oyuncusu Matias Soulé kariyerine başka bir kulüpte devam edebilir. GOAL.com'un haberine göre, futbolcunun menajeri son günlerde Milan yönetimiyle iletişime geçerek müvekkilinin hizmetlerini önerdi ve transfer şartları konusunda görüşmelere hazırlanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon Arjantinli futbolcu Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 41 karşılaşmada sahaya çıkarak 7 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı. Buna rağmen bu istatistikler, teknik direktörün yönetimindeki ilk 11'deki yerini garantilemeye yetmedi ve kadrodan kademeli olarak uzaklaştı.

Paulo Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması ve takıma yeni bir futbolcunun katılması Matias Soulé'nin şansını daha da azalttı. Sonuç olarak Roma kulübü, finansal istikrarı sağlamak ve transfer pazarı için kaynak yaratmak amacıyla 2029 yılına kadar geçerli olan uzun sözleşmesine rağmen yetenekli oyuncuyu satmaya karar verdi.

Transfer şartları ve finansal talepler

Daha önce Friedkin ailesine ait olan kulüp, futbolcuyu Suudi Arabistan'a 40 milyon euro karşılığında satmayı planlıyordu. Ancak eski Juventuslu oyuncu Arabistan ligine transfer olmayı kesinlikle istemedi ve Avrupa'da kalmayı tercih etti. Bu nedenle menajeri Guastadisegno, Milan kulübüyle temasa geçerek durumu değerlendirdi.

Kaynağa göre futbolcunun transfer değeriyle ilgili temel talepler de belli oldu:

  • Ana transfer bedeli: Yaklaşık 30 milyon euro civarında kesinleşmiş ödeme
  • Ek bonuslar: Yaklaşık 2 milyon euro tutarında ek ödemeler
  • Futbolcunun tercihi: Sadece Avrupa'da ve rekabetçi bir takımda kalmak
Milan yönetimi henüz bu transfer seçeneğini ciddi şekilde düşünüp düşünmeme konusunda son kararını vermedi. Ancak sol ayağını kullanan ve hücum hattının arkasında oynayabilen teknik kapasitesi yüksek futbolcu, her üst düzey kulüp için faydalı bir seçenek olabilir.

Matias Soulé ise kariyerini Rossoneri formasıyla sürdürmeyi ve İtalya'da kalmayı umuyor. Kulübün önümüzdeki günlerdeki resmi yanıtı transferin kaderini belirleyecek.

Matias SouléMilanRomaSerie ATransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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