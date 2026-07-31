Bakü'den Harika Haber: Muxlisa Masharipova Dünya Şampiyonu

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Bakü'den Harika Haber: Muxlisa Masharipova Dünya Şampiyonu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U-17 Güreş Dünya Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. 30 Temmuz müsabakaları Özbekistan millî takımı için gerçek bir bayrama dönüştü. Yetenekli güreşçimiz Muxlisa Masharipova'nın sergilediği üstün beceri ve azim sayesinde Özbekistan heyetine bir altın madalya daha eklendi. Bu zafer, ülkemizde genç sporcuları destekleme ve para sporunu geliştirme yönündeki reformların pratik bir sonucudur.

Zamin.uz, Muxlisa'nın zaferinin ve sonraki gün yapılacak önemli karşılaşmaların ayrıntılarını sunar.

Finalde Büyük Mücadele: Alman Rakip Mağlup Edildi

-43 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Muxlisa Masharipova, turnuva boyunca istikrarlı ve güven veren bir performans sergiledi. Kritik final maçında rakibi Alman Finya Strauch oldu.

Karşılaşma oldukça çekişmeli ve taktiksel mücadelelere sahne oldu. Ancak Muxlisa iradesi, demir disiplini ve antrenörlerinin talimatlarını harfiyen yerine getirmesi sayesinde rakibine üstünlük sağladı. Net bir galibiyet elde eden Masharipova, kürsünün zirvesine çıkarak Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

31 Temmuz: Müsabakalar Devam Ediyor, Bronz Madalya Şansı

Özbekistan takımı için zafer yürüyüşü durmuyor. Bugün, 31 Temmuz'da sporcularımızdan birkaçı daha mindere çıkacak.

Elemelerde beş serbest güreşçimiz Dünya Şampiyonası madalyası için mücadeleye başlayacak. Taraftarlarımızın odağında ise kızlar kategorisindeki karşılaşmalar da yer alacak. Sabrina Abduraimova (-53 kg) bronz madalya repesaj maçında mücadele edecek.

Bronz Madalya Repesaj Maçı Programı:

Sıklet

Özbekistanlı Sporcu

Rakipler (Elemelerden gelen)

-53 kg

Sabrina Abduraimova

Madalina Pavel (Romanya) / Valeriya Stancheva (Bulgaristan)

U-17 Dünya Şampiyonası: Özbekistan'ın Güncel Sonuçları

Tarih

Sporcu

Sıklet

Sonuç

30 Temmuz

Muxlisa Masharipova

-43 kg

Altın (Dünya Şampiyonu)

31 Temmuz

Sabrina Abduraimova

-53 kg

Bronz madalya repesajı (bekleniyor)

31 Temmuz

5 serbest güreşçi

Çeşitli

Elemeler (bekleniyor)

Sonuç ve Analiz: Sorumluluk ve Azmin Zaferi

Muxlisa Masharipova'nın Bakü'deki zaferi, Özbekistan güreş okulunun, özellikle de kadın güreşinin uluslararası alandaki yüksek potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Onun iradesi ve zafer arkusu binlerce genç sporcuya, özellikle de engelli gençlere büyük bir ilham kaynağı olmaktadır. Bu zafer, devletimizin spora, gençlik politikasına ve sosyal korumaya gösterdiği büyük ilginin doğrudan bir sonucudur. Sabrina Abduraimova ve diğer güreşçilerimize de sonraki müsabakalarda başarılar dileriz!

Bu önemli spor haberini arkadaşlarınızla ve güreşseverlerle paylaşın! Birçok yurttaşımızın dünya çapındaki tarihî zaferinden ve yaklaşan önemli karşılaşmalardan haberdar olması gerekiyor.

Sizce Muxlisa Masharipova'nın bu başarısı Özbekistan'da kadın güreşinin gelişimini nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Muxlisa MasharipovaBaküÖzbekistanFinya StrauchZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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