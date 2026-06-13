Alvaro Arbeloa'nın Fulham'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor

Avrupa futbolunda transfer dönemi sadece yıldız oyuncular için değil, ünlü teknik direktörler için de heyecan verici ve beklenmedik gelişmelere sahne oluyor. Dünyanın en prestijli ligi kabul edilen İngiltere Premier League'de yeni bir ses getirecek teknik direktör ataması gerçekleşmek üzere. Ünlü muhabir, Marca gazetesi yazarı Matteo Moretto'nun paylaştığı özel habere göre, Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Alvaro Arbeloa kısa süre içinde Londra ekibi Fulham'ın başına geçebilir.

Madrid taraftarlarının sevgilisi olan İspanyol teknik adamın İngiltere'ye gideceği haberi, İngiliz futboluseverler arasında büyük bir merak uyandırdı.

Görüşmeler son aşamada: Sadece küçük detaylar kaldı

Elde edilen son bilgilere göre, İspanyol teknik adamın temsilciliğini yapan Oscar Ribot ve Luis Alonso, şu günlerde Londra kulübünün yönetimiyle aktif görüşmeler yürütüyor. Kulüp ile teknik direktör arasındaki müzakereler oldukça hızlı ve olumlu bir atmosferde ilerliyor. İçeriden gelen bilgilere göre, tarafların sözleşmedeki bazı küçük teknik detaylar üzerinde anlaşmaya varması yeterli olacak.

Hem Fulham yönetimi hem de Arbeloa'nın yakın çevresi, önümüzdeki birkaç gün içinde tam bir mutabakata varılacağına ve resmi imzaların atılacağına kesin gözüyle bakıyor.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Alvaro Arbeloa'nın son dönemi ve Londra kulübüne transfer görüşmelerinin detayları hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Teknik direktör adayı Eski kulübü Real Madrid'den ayrıldığı tarih Görüşmeleri yürüten temsilciler Yeni adresi olması beklenen kulüp Haberi duyuran kaynak Alvaro Arbeloa Real Madrid

(İspanya) 9 Haziran 2026 Oscar Ribot ve Luis Alonso Fulham

(İngiltere Premier League) Marca muhabiri

Matteo Moretto

Londralı 'Cottagers' için yeni bir umut

Hatırlatmak gerekirse, Alvaro Arbeloa, alınan beklenmedik sonuçlar ve yönetimle yaşanan bazı fikir ayrılıkları nedeniyle 9 Haziran tarihinde Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden resmen ayrılmıştı. Ancak genç ve hırslı İspanyol çalıştırıcı uzun süre boş kalmak istemedi. Modern taktik anlayışı ve oyuncularla kurduğu yüksek iletişim becerisi, Premier League'de yerini sağlamlaştırmak isteyen Fulham projesiyle tam uyum sağlıyor.

Taraftarlar için dikkat çekenler: İspanyol futbol ekolünün parlak temsilcisi Arbeloa'nın İngiltere'ye geçişi, Premier League'deki kıyasıya rekabeti şüphesiz daha ilgi çekici hale getirecektir. Londra ekibi, bu atama ile puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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