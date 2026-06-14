Dünya Kupası'nın ilk turunda bugün heyecan verici maçlar oynanacak

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Gezegenin en prestijli turnuvasında ilk tur maçları en heyecanlı aşamasına girdi. Bugün, 14 Haziran'da futbolseverleri birbirinden ilginç ve dramatik dört büyük karşılaşma bekliyor. Farklı kıtalardan gelen en iyi milli takımlar, gruptan çıkma yolunda ilk önemli puanlar için yeşil sahada mücadele edecekler.

Aşağıda bugünkü maçların başlama saatleri ve gruplardaki durum hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Asya devleri sınavda: Katar ve Avustralya'nın yürüyüşü

Bugünkü futbol programını B grubu temsilcileri başlatacak. Taşkent saatiyle tam 00:00'da, kıtamızın temsilcilerinden biri olan Asya'nın güçlü takımlarından Katar Milli Takımı, Avrupa'nın taktiksel açıdan güçlü ve zorlu temsilcisi İsviçre'ye karşı sahaya çıkacak.

Ayrıca D grubunda yer alan Asya'nın bir diğer devi Avustralya Milli Takımı da bugün sahne alacak. Avrupa'nın en sert takımlarından biri olan Türkiye ile kozlarını paylaşacaklar. Bu heyecan verici karşılaşmanın saat 09:00'da başlaması planlanıyor.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla 14 Haziran maç takvimine ve başlayan gruplardaki ilk sonuçlara yakından göz atabilirsiniz:

Gruplar ve aşama Karşılaşacak takımlar Başlama saati (Taşkent saatiyle) İlk maçların sonucu Gruptaki durum ve göstergeler B Grubu, 1. tur Katar — İsviçre Saat 00:00'da Kanada — Bosna Hersek Ev sahibi Kanada ilk maçta 1:1 skoruyla berabere kaldı C Grubu, 1. tur Brezilya — Fas Saat 03:00'te — Carlo Ancelotti'nin öğrencileri için ilk ciddi sınav C Grubu, 1. tur Haiti — İskoçya Saat 06:00'da — Grubun ikinci önemli karşılaşması D Grubu, 1. tur Avustralya — Türkiye Saat 09:00'da ABD — Paraguay (4:1) Ev sahibi ABD farklı galibiyetle liderliğe yükseldi

C grubunda heyecan: Brezilya ve İskoçya sahaya çıkıyor

C grubunun ilk turunun da taraftarlara gerçek bir zevk yaşatması bekleniyor. Saat 03:00'te turnuvanın ana favorilerinden biri olan Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, Afrika'nın en tehlikeli temsilcisi Fas'a karşı mücadeleye başlayacak. Bu grubun ikinci eşleşmesi olan Haiti ve İskoçya arasındaki maç ise sabahın erken saatlerinde, saat 06:00'da başlayacak.

İlk maçların özeti: Hatırlatmak gerekirse, turnuva ev sahipleri için farklı başladı. B grubunda şampiyona organizatörlerinden Kanada, Bosna Hersek ile oynadığı maçta 1:1'lik skorla puan paylaşmak zorunda kaldı. Şimdi bu grupta Katar veya İsviçre galip gelirse liderliği ele geçirecek. D grubunda ise bir diğer ev sahibi ABD Milli Takımı gerçek bir şov sergiledi. Güvenli ve hücum ağırlıklı bir oyun ortaya koyan Amerikalılar, Paraguay kalesini 4 kez havalandırarak 4:1'lik net bir galibiyet kutladılar.

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