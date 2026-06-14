Brezilya milli takımı ilk turda Fas ile berabere kaldı

Okyanus ötesinin muhteşem stadyumlarının ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası, daha ilk günlerden sürpriz sonuçlara ve gerçek dramalara sahne olmaya başladı. Turnuvanın favorilerinden biri olan, Carlo Ancelotti yönetimindeki beş kez dünya şampiyonu Brezilya, C Grubu 1. hafta maçında Afrika kıtasının en tehlikeli ve dirençli temsilcilerinden biri olan Fas ile karşı karşıya geldi. Futbolseverlere estetik bir şölen sunan bu mücadelede taraflar yenişemedi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

«Pentacampeonlar» turnuvaya farklı bir galibiyetle başlamayı hedefleseler de, Faslı oyuncular yeşil sahada onlara karşı büyük bir direnç gösterdi.

İlk yarıdaki goller ve Vinicius'un ustalığı

Maçın başlamasıyla birlikte Faslılar, rakiplerinin isminden çekinmediklerini göstererek aktif bir şekilde hücuma kalktılar. Maçın 21. dakikasında Brezilya savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Brahim Diaz, takım arkadaşı Ismael Saibari'yi uygun pozisyona soktu ve Saibari şık bir vuruşla Fas'ı öne geçirdi — 0:1.

Bu beklenmedik golün ardından Ancelotti'nin öğrencileri büyük bir baskı kurdu. Sonuç olarak, maçın 32. dakikasında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, kendine has stiliyle attığı harika golle skoru dengeledi — 1-1.

Aşağıdaki resmi tutanak aracılığıyla Brezilya ve Fas milli takımlarının kadroları ve maç detayları hakkında daha yakından bilgi edinebilirsiniz:

Turnuva ve tur durumu Karşılaşan takımlar Maç sonucu Goller ve dakikalar Kart görenler (Sarı kart) Gruptaki bir sonraki maç 2026 Dünya Kupası. C Grubu, 1. Tur Brezilya — Fas 1 : 1 • Saibari (21. dakika, 0:1)

• Vinicius (32. dakika, 1:1) Casemiro (37), Ibanez (43) Haiti — İskoçya

Takımların sahaya çıkan kadroları:

Brezilya: Alisson, Marquinhos, Magalhaes, Ibanez (Danilo, 46), Douglas Santos, Casemiro (Fabinho, 46), Guimaraes (Danilo Santos, 80), Raphinha, Paqueta (Cunha, 61), Vinicius, Thiago (Luis Henrique, 62).

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Ounahi, El Khannouss, El Azzouzi, Bouaddi, Saibari (Rahimi, 89), Diaz (Talbi, 65).

Taktiksel mücadele ve gruptaki durum

Maçın ikinci yarısında Carlo Ancelotti oyunun gidişatını değiştirmek için bir dizi oyuncu değişikliğine gitti. Özellikle Danilo, Fabinho ve Cunha gibi deneyimli isimler oyuna dahil edildi. Ancak Fas teknik heyeti de savunmayı güçlendirerek Talbi ve Rahimi'yi sahaya sürdü ve kaleci Yassine Bounou kalesini gole kapattı. Brezilyalı Casemiro (37) ve Ibanez (43) sert müdahaleleri nedeniyle sarı kart gördü.

Böylece her iki dev takım da turnuvaya birer puanla başlamış oldu. Grubun diğer maçında İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'nın en heyecanlı maçları, «pentacampeonlar»ın turnuvadaki kaderi, maç analizleri ve spor dünyasından en güvenilir haberler için Zamin sayfalarını takip etmeye devam edin!