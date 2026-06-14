Avustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup etti

·96·Spor
Avustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup etti

Kuzey Amerika'nın muhteşem yeşil sahalarında düzenlenen tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecanlı ve dramatik maçlar devam ediyor. Milyonların tutkuyla takip ettiği D Grubu'nda ilk tur karşılaşmaları tamamlandı. Vancouver'daki görkemli BC Place Stadyumu'nda oynanan grubun ikinci maçında, Asya kıtasını temsil eden Avustralya Milli Takımı, Avrupa'nın zorlu ve yetenekli temsilcisi Türkiye ile karşı karşıya geldi.

Her iki tarafın taraftarlarının stadyumda harika bir futbol atmosferi yarattığı bu maçta, Avustralyalı 'Kangurular' taktiksel olarak kusursuz bir oyun sergileyerek 2-0'lık net ve güzel bir galibiyet elde etti.

Irankunda ve Metcalfe'in golleri 'Kangurular'a zaferi getirdi

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren karşılıklı ataklar ve tehlikeli pozisyonlarla başladı. İlk yarının 27. dakikasında Avustralya futbolunun parlayan yeteneği Nestori Irankunda, Türk savunmasını aşarak yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Türkiye Milli Takımı kadrosundaki Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi yıldızlar dengeyi kurmak için ne kadar çabalasa da, Mathew Ryan'ın kalesi gole kapalı kaldı. Maçın 75. dakikasında ise tecrübeli oyuncu Connor Metcalfe, güzel bir organizasyonu golle sonuçlandırarak maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Aşağıdaki resmi tutanak aracılığıyla Avustralya ve Türkiye milli takımlarının ilk 11'leri ve gruptaki güncel durum hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Turnuva ve grup durumu

Karşılaşan takımlar

Alınan nihai skor

Gol atanlar ve dakikaları

Maçın oynandığı stadyum

Gruptaki ilk maçın sonucu

2026 Dünya Kupası. D Grubu, 1. Tur

Avustralya — Türkiye

2 : 0

Irankunda (27. dakika)


Metcalfe (75. dakika)

BC Place


(Vancouver)

ABD — Paraguay 4:1


(Ev sahibinin farklı galibiyeti)

Takımların sahaya çıkan ilk 11'leri:

  • Avustralya: Ryan, Souttar, Circati, Burgess, Italiano, Irvine, O'Neill, Bos, Irankunda, Toure, Metcalfe.

  • Türkiye: Çakır, Çelik, Bardakçı, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Çalhanoğlu, Yılmaz, Güler, Kökçü, Aktürkoğlu.

D Grubu'nda durum: İki dev liderliğe yerleşti

Hatırlatmak gerekirse, grubun açılış maçında da taraftarlar gol şovuna tanıklık etmişti. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Güney Amerika temsilcisi Paraguay'ı 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

İlk tur maçları tamamlandığında, D Grubu'nda averajla ABD lider durumda bulunurken, Türkiye karşısında net bir galibiyet alan Avustralya ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Önümüzde daha çetin ve belirleyici maçlar bizi bekliyor.

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Avustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup etti

AvustralyaTürkiyeVancouverNestory IrankundaConnor Metcalfe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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