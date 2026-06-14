Darwin Nunez Liverpool'a geri dönebilir mi: Sosyal medyadaki gizemli paylaşım

İngiliz ekibi Liverpool'un taraftarları, kulübün resmi hesaplarında paylaşılan tuhaf bir mesajın ardından büyük bir heyecan ve şaşkınlık yaşadı. Takımın eski forveti Darwin Nunez'in beklenmedik bir şekilde serbest oyuncu statüsüne geçmesi ve Merseyside'a döneceğine dair dedikoduların arttığı bir dönemde, kulüp yetkililerinin onunla ilgili bir anı paylaşımı yapması dikkat çekti. Bu durum, birçok taraftar tarafından bir transfer işareti olarak yorumlanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Karim Benzema gibi yıldızların Suudi ekibine katılması, Nunez'in kadroda yer bulamamasına neden olmuştu. Şimdi Liverpool, bu tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden, bedelsiz olarak geri alma fırsatına sahip.

Iraola'nın taktiği ve Nunez'in rolü

Şu anda Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımın hücum hattını güçlendirmek için önlemler alıyor. Özellikle Hugo Ekitike'nin ciddi bir sakatlık yaşayıp uzun süre sahalardan uzak kalması, uzmanı yeni seçenekler aramaya zorladı. Nunez'in fiziksel durumu ve yüksek pres gücünün, Iraola tarafından uygulanan agresif oyun tarzına çok uygun olduğu belirtiliyor.

Darwin Nunez, Liverpool formasıyla önceki döneminde çıktığı 143 maçta 40 gol ve 26 asist kaydetmişti. Performansı zaman zaman eleştirilse de, sahadaki bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve özverisi taraftarların ona olan saygısını korumasını sağladı. Serbest oyuncu statüsündeki futbolcunun dönüşü, kulüp için finansal açıdan da oldukça karlı bir hamle olabilir.

Taraftarların tepkisi ve şüpheler

Kulübün sosyal medya hesabında "Darwin Nunez dört yıl önce Kırmızılar'a katılmıştı" içerikli bir paylaşımın yapılması tartışmaları alevlendirdi. Kulüpler genellikle kısa süre oynayıp giden oyuncuların transfer tarihlerini bu şekilde kutlamazlar. Bu nedenle taraftarlar, bunu "eve dönüş" duyurusunun bir öncüsü olarak görüyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında @TheKopoholic gibi taraftarlar "Onu eve getirin" diye seslenirken, diğerleri kulüp yönetiminin taraftarların fikrini almak için kasıtlı olarak böyle bir paylaşım yaptığını tahmin ediyor. @TaintlessRed adlı kullanıcı: "Bu çok ilginç bir seçim. Dört yıl önce gelip giden diğer oyuncular hakkında böyle yazmıyoruz. Belki de gerçekten onu bedavaya geri almak istiyoruz?" diyerek görüşünü belirtti.

Şimdilik Liverpool yönetimi veya Andoni Iraola bu söylentiler hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak transfer dönemindeki bu tür tesadüfler futbol dünyasında nadiren gerçekleşir. Eğer Nunez dönerse, bu kesinlikle İngiltere Premier Ligi'nde bu sezonun en ses getiren ve beklenmedik transferlerinden biri olacaktır.