Ünlü kadın blogger Cristiano ile buluşmasında gözyaşlarına hakim olamadı (video)

·3·Spor
Ünlü kadın blogger Cristiano ile buluşmasında gözyaşlarına hakim olamadı (video)

Okyanus ötesi yeşil sahaların ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası nihayet başladı. Tüm dünyanın gözü milli takımların son hazırlık süreçlerine çevrilmişken, Portekiz Milli Takımı'nın antrenman kampında milyonlarca hayranın kalbini titreten, son derece samimi ve heyecan verici bir olay yaşandı. Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo, futbol dünyasında ünlü olan en sadık hayranlarından biri, Belçikalı tanınmış içerik üreticisi (blogger) Celine Dept ile yüz yüze görüştü.

Bu buluşmayı yansıtan görüntüler sosyal medyaya yüklendiği andan itibaren kısa sürede tüm dünyada gerçek bir sansasyona ve trende dönüştü.

Beklenmedik buluşma ve mutluluktan ağlayan blogger

Belçikalı Celine Dept, uzun yıllardır futbol temalı ilginç videolar hazırlaması ve Portekizli süper yıldıza olan sonsuz saygısı ile tanınıyordu. Yıllardır hayalini kurduğu idolü Cristiano Ronaldo'yu nihayet karşısında gördüğünde, kendini tutamadı. Yayılan videoda, Celine'in sevinç ve heyecandan gözyaşlarını tutamayarak ağladığı ve efsanevi futbolcuyla selamlaştığı anlar yer alıyor.

Gezegenin en ünlü insanı olmasına rağmen, Ronaldo bu duruma sadece sıradan hayranlarla yapılan kısa bir iletişim olarak bakmadı. Yumuşak ve şefkatli yanını göstererek, kıza teselli vermek için zaman ayırdı. Celine'i kucakladı, gözyaşlarını nazikçe sildi ve onunla çok sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Ronaldo ve sadık hayranı arasında geçen samimi sohbetin ve buluşmanın detaylarını yakından inceleyebilirsiniz:

Buluşmanın kahramanları

Mekân ve zaman

Hayranın faaliyeti

Ronaldo'nun samimi sözleri

Celine'in heyecanlı cevabı

Sosyal medyadaki yankısı

Cristiano Ronaldo


(Portekizli yıldız)

Portekiz kamp merkezi


(Dünya Kupası 2026 öncesi, bu hafta)

Celine Dept


(Belçikalı blogger, içerik üreticisi)

«Ağlama... Seninle tanıştığıma memnun oldum»

«Her şey için teşekkürler. Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?»

Sansasyon yarattı


(Milyonlarca izlenme)

«Ağlama... Seninle tanıştığım için mutluyum!»

Celine mutluluktan sarhoş olup duygularını kontrol etmeye çalıştığı bir anda, Cristiano Ronaldo ona bakarak gülümsedi ve sakinleştirici bir tonda şunları söyledi:

«Ağlama, lütfen. Bu kadar zamandır kariyerimi takip edip beni destekliyorsun. Seninle yakından tanıştığım için çok mutluyum. Şimdi mutlu anlarımızda ne yapmamızı istersin?»

Genç içerik üreticisi hala heyecandan titreyerek idolüne cevap verdi:

«Öncelikle, bana böyle bir mutluluğu sunduğunuz ve genel olarak hayatımdaki büyük motivasyon kaynağım olduğunuz için — her şey için size çok teşekkür ederim. Sizinle hatıra olarak güzel bir fotoğraf çekinebilir miyiz?»

Bu diyalog, söz konusu buluşmanın Celine için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu açıkça gösterdi. Zira o, paylaşımlarında Ronaldo'yu sadece futbolda değil, bloggerlık kariyerinde de en büyük ilham kaynağı olarak defalarca vurgulamıştı. Hatıra fotoğrafı çekilmeden önce bile Cristiano kıza şefkat göstererek gözyaşlarını tamamen silmesini istedi ve onunla dostça sohbetini sürdürdü. Bu video, Cristiano'nun ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünya Kupası'nın en sıcak karşılaşmaları, Cristiano Ronaldo ve diğer dünya yıldızlarının hayatındaki en ilginç haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Darwin Nunez Liverpool'a geri dönebilir mi: Sosyal medyadaki gizemli paylaşımDarwin Nunez Liverpool'a geri dönebilir mi: Sosyal medyadaki gizemli paylaşımBugün, 08:32Khamzat Chimaev, «RAF 10» turnuvasındaki ilk maçında zafer kazandı (video)Khamzat Chimaev, «RAF 10» turnuvasındaki ilk maçında zafer kazandı (video)Bugün, 08:22Arman Tsarukyan, Tony Ferguson'ı erken nakavtla mağlup etti (video)Arman Tsarukyan, Tony Ferguson'ı erken nakavtla mağlup etti (video)Bugün, 08:08Carlo Ancelotti, Fas ile berabere kalınan maçın ardından açıklama yaptıCarlo Ancelotti, Fas ile berabere kalınan maçın ardından açıklama yaptıBugün, 07:36Fas teknik direktörü Brezilya beraberliği sonrası açıklamalarda bulunduFas teknik direktörü Brezilya beraberliği sonrası açıklamalarda bulunduBugün, 07:32Mohamed Salah ve Mısır Milli Takımı: Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa son verilecek mi?Mohamed Salah ve Mısır Milli Takımı: Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa son verilecek mi?Bugün, 07:20
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi