Phil Bardsley, Marcus Rashford ve Manchester United hakkında görüşlerini açıkladı

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Phil Bardsley, forvet Marcus Rashford'ın Old Trafford'daki geleceği ve takımın orta saha hattındaki sorunlar hakkındaki görüşlerini paylaştı. Uzman, Casinolyze'a verdiği röportajda İngiliz forvetin eski seviyesine dönmesi ve taraftarların güvenini yeniden kazanması gerektiğini vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Marcus Rashford için takımda geçirdiği en kritik dönem başladı. Çünkü futbolcu, yeni teknik heyet yönetiminde dünya çapındaki yeteneğini bir kez daha kanıtlamak zorunda. Bardsley'ye göre oyuncunun İspanya'daki son kiralık döneminde sergilediği performanslar potansiyelini gösteriyor, ancak asıl mesele bu istikrarı sürdürebilmek.

Rashford taraftarların güvenini kazanmak zorunda

Eski futbolcuya göre Rashford'un takımda tutulup tutulmaması konusunda taraftarların tutumu önemli rol oynuyor. İspanya'da sergilediği performansı ortaya koyarsa hemen takıma geri alınması gerektiğini belirten Bardsley, en büyük sorunun ise istikrar ve güven kazanma süreci olduğunu söyledi.

Bardsley, “Geçen sezon İspanya'da gösterdiği Marcus'u görürsek onu hemen geri getirirdiniz, ancak bunu sürekli olarak sergilemesi gerekiyor” dedi. Ayrıca futbolcunun taraftarların bir bölümünün güvenini yeniden kazanması gerektiğini ve yeni teknik direktör Michael Carrick yönetiminde temiz bir sayfa açma fırsatına sahip olduğunu ekledi.

Orta sahadaki sorunlar ve çözüm

Phil Bardsley, hücum hattının yanı sıra Manchester United'ın merkez bölgesindeki taktik dengeye de dikkat çekti. Ona göre takımda Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, André Santos ve Bruno Fernandes gibi yaratıcı oyuncuların sayısı fazla, ancak savunma görevlerini üstlenecek ve ön libero bölgesinde oynayacak bir futbolcu eksik.

Eski savunma oyuncusu, takımın gerçek anlamda savunma odaklı bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirterek efsanevi Darren Fletcher'ın üstlendiği rolü oynayabilecek bir futbolcunun gerekli olduğunu söyledi. Yaratıcı özellikleri ön planda olmayan, ancak rakip ataklarını kesen böyle bir oyuncunun gelişi, diğer orta saha oyuncularının daha rahat şekilde ileri çıkıp oynamasını sağlayacaktır.