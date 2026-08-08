PSG, Parma Kalecisi Zion Suzuki Transferi Üzerinde Çalışıyor

·39·Spor
PSG, Parma Kalecisi Zion Suzuki Transferi Üzerinde Çalışıyor

Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla İtalya'nın Parma kulübünde forma giyen Zion Suzuki'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Le Parisien'in haberine göre Paris ekibi, 23 yaşındaki Japon futbolcunun transferi için 40 milyon avroya kadar bütçe ayırmaya hazır. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Paris Saint-Germain yönetimi, özellikle sportif danışman Luis Campos ve teknik direktör Luis Enrique, genç kalecinin potansiyelini oldukça yüksek değerlendiriyor. Asyalı file bekçisi, Serie A deneyimi ve büyük gelişim potansiyeliyle Paris ekibinin dikkatini çekti. Kulüp, transferiyle geleceğe yönelik bir temel oluşturmayı hedefliyor.

Transfer ve Kiralama Planı

Le Parisien'in haberine göre Zion Suzuki transfer edilse bile Paris ekibinin ilk takımına hemen katılmayabilir. PSG yönetimi, deneyim kazanması ve düzenli forma şansı bulması için futbolcuyu başka bir takıma kiralama seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino ekibi Juventus da söz konusu kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katma seçeneklerini araştırıyor. Torino temsilcisi PSG ile transfer yarışına girmekten vazgeçmiş olsa da futbolcuyu geçici olarak kadrosunda görmek istiyor.

Paris'te Kaleciler Arasındaki Rekabet

Şu anda Fransa'nın başkentinde Matvey Safonov ile Lucas Chevalier arasındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Luis Enrique yönetiminde bu iki kaleciden hiçbiri ilk 11'deki yerini tamamen garanti edemedi; bu durum kaleci rotasyonundaki rekabeti daha da artırıyor.

Geçen sezon formasını kaybetmesine rağmen Chevalier, Paris'te kalıp ilk 11 için mücadele etmeye kararlı. Sezon öncesi maçlarında teknik ekip her iki kaleciye de fırsat veriyor ve kaleciler hiyerarşisi şimdilik yeniden şekilleniyor.

PSGZion SuzukiLigue 1TransferlerSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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