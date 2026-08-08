Arsenal, Kenan Yıldız transferini ciddi şekilde düşünüyor

İngiltere Premier Lig liderlerinden Arsenal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütmeye başladı. Londra'ya ulaşan haberlere göre kulüp yönetimi, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu Kenan Yıldız'a odaklandı. Bu hamle, kulübün hücum hattını yeni bir seviyeye taşıma planlarının parçası olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre .

La Stampa'nın aktardığı bilgilere göre Arsenal, başlangıçta Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katmayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Ancak Brezilyalı futbolcunun İspanyol deviyle yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamasının ardından bu transfer hayali suya düştü. Bunun üzerine Londra kulübünün scout ekibi, dikkatini hemen alternatif bir seçeneğe çevirdi.

Türkiye Milli Takımı'nın yeteneği Londra'nın radarında

2005 doğumlu genç Türk futbolcu Kenan Yıldız, kısa sürede Avrupa futbolunda büyük takdir topladı. Yıldız, şu anda Juventus formasıyla 10 numaralı pozisyonda görev yapıyor ve çok yönlü oyunuyla takımın liderlerinden biri haline geldi. Özellikle uluslararası arenada ve Türkiye Milli Takımı'ndaki etkileyici performansı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Arsenal, hücum hattına güç katmak için tam da bu kadar enerjik ve teknik bir futbolcu arıyordu. Bu nedenle Yıldız, İngiliz kulübünün transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Teknik ekip, genç yeteneğin potansiyelini oldukça yüksek değerlendiriyor ve Premier Lig'e hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyor.

Torino ekibinin kararlı tutumu

Ancak İtalya'nın köklü kulübü Juventus, genç yıldızını kolayca bırakmaya niyetli değil. Torino kulübünün yönetimi, Yıldız'ın takımın geleceği olduğunun farkında ve oyuncunun satışı için yapılacak her türlü teklifi reddetmeye hazır. Basında yer alan haberlere göre "Yaşlı Hanım" yönetimi, futbolcu için müzakere masasına yalnızca tek bir şartla oturmayı kabul edecek.

Kaynaklara göre Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak isteyen kulübün, 100 milyon euronun oldukça üzerinde resmi bir teklif sunması gerekiyor. Bu devasa rakam, Torino kulübünün tutumunun ne kadar kararlı olduğunu ve futbolcunun sıradan şartlarda satılmayacağını gösteriyor.

Şimdilik Arsenal'in bu ilgisi resmi bir teklife dönüşmüş değil. Ancak önümüzdeki günlerde transfer piyasasındaki durumun netleşmesi ve Londra ekibinin Juventus'un talebine nasıl yanıt vereceğinin belli olması bekleniyor. Anlaşma gerçekleşirse bu transfer, mevcut sezonun en ses getiren hamlelerinden biri olacak.