Fenerbahçe, Alexander Sørloth transferinde öne geçti

·35·Spor
Fenerbahçe, Alexander Sørloth transferinde öne geçti

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla Avrupa kulüpleri kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladı. Goal.com'un haberine göre Fenerbahçe, Atlético Madrid forveti Alexander Sørloth'u kadrosuna katma yarışında açık ara öne geçti. İstanbul'un dev kulübü, hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Goal.com haber veriyor.

Norveçli futbolcunun bonservis bedelinin Rojiblancos yönetimi tarafından 40 milyon avro olarak belirlendiği öğrenildi. Türk kulübünün şu anda bu mali talebi karşılayabilecek durumda olduğu belirtiliyor. Alexander Sørloth, Ağustos 2024'te Villarreal'den Madrid ekibine transfer olmuştu ve mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Atlético Madrid'in planı ve Dušan Vlahović faktörü

Bu transfer, Madrid ekibi için mali istikrarı sağlamak ve maaş bütçesinde alan açmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Matteo Moretto ve beIN Sports'un haberlerine göre kulüp, Sørloth'un satışından elde edilecek gelir ve kaynakları kullanarak yeni bir forvet transfer etmek istiyor. Bu strateji, Diego Simeone'nin ekibinin serbest oyuncu statüsündeki Dušan Vlahović'i kadrosuna katmasının önünü açabilir.

Dušan Vlahović'in Juventus ile sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor. Forvetin ardından Madrid ekibine katılması bekleniyor. Sørloth'un ayrılığı, hava toplarındaki mücadelelerde etkili, fizik gücü yüksek bir santrfordan yoksun kalacak Madrid ekibinin hücum hattındaki dinamikleri değiştirecek.

Müzakere süreci ve tarafların hedefleri

Şu anda iki kulüp, bonservis bedelinin ödeme planı ve sözleşmedeki ek bonuslar konusunda görüşmeler yürütüyor. Atlético'nun talep ettiği bedeli tamamen karşılayan resmi bir teklif henüz sunulmamış olsa da taraflar arasındaki görüşmeler aktif şekilde devam ediyor.

Sørloth'un Fenerbahçe için hem yerel ligde hem de Avrupa kupalarında yüksek hedeflere ulaşma yolunda hücumun temel taşı olması bekleniyor. Transferin başarıyla tamamlanması, Atlético'nun Vlahović'i kadrosuna katma sürecini hızlandıracak başlıca katalizör görevi de görebilir.

FenerbahçeAtlético MadridAlexander SørlothDušan VlahovićTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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