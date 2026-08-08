Gleyson Bremer: «Juventus'u zor zamanda bırakmak kaçmakla eşdeğer»

·53·Spor
Gleyson Bremer: «Juventus'u zor zamanda bırakmak kaçmakla eşdeğer»

Torino ekibi Juventus'un stoperi Gleyson Bremer, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair haberlerle ilgili kesin konuştu. Tottenham, Bayern Münih ve Inter'in de aralarında bulunduğu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisine rağmen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Bianconeri'de kalacağını ve takımı eski zirvesine taşımak istediğini açıkladı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre deneyimli savunmacı, 2022'de Torino şehrindeki komşu kulüpten transfer olduğundan bu yana Juventus formasıyla toplam 122 maça çıktı. Luciano Spalletti yönetimindeki 2025/26 sezonunda Juventus, Serie A'da beklentilerin altında kalarak altıncı sırada yer alsa da Bremer savunma hattındaki güvenilir performansıyla öne çıktı. Futbolcu, sezon boyunca hava toplarında kazanılan ikili mücadele (79) ve tehlikeli pozisyonları önleme (113) istatistiklerinde takım arkadaşları arasında ikinci sırada yer aldı.

Geleceğiyle ilgili kesin karar

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Bremer, transfer söylentilerine açıklık getirerek kulüp yönetimine hiçbir zaman ayrılmak istediğini söylemediğini belirtti. Brezilyalı oyuncuya göre takımın zor zamanında kulüpten vazgeçmek, kendini kandırmak ve kaçmakla eşdeğer.

«Juventus'a satılmamı istemek için başvurmadığım kesin. Özellikle kulüp ve benim için zor olan başarısızlık dönemlerinde bu düşünce aklımdan bile geçmedi. Bir gün Juventus'tan ayrılırsam bunu yaşım ilerlediğinde, başım dik ve gururlu bir şekilde ana kapıdan çıkarak yaparım» dedi futbolcu.

Hedefler ve yeni sezon planları

Bremer daha önce Juventus'un genel seviyesindeki düşüşten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek böylesine büyük bir kulübün yalnızca Serie A'da ilk dört için mücadele etmekle yetinmemesi gerektiğini söylemişti. Ancak futbolcu, bu eleştirilerin kulüpten ayrılmak için bir bahane olmadığını; yüksek hedeflerinden ve Bianconeri'yi eski ihtişamına döndürme arzusundan kaynaklandığını açıkladı.

«Bu sözleri ayrılmak için bahane aradığım için söylemedim. Aksine, hedeflerimi göstermek istedim; çünkü kariyerimi yalnızca bir İtalya Kupası'yla tamamlamak istemiyorum. Daha fazla başarıya ihtiyacım var. Spalletti'nin de söylediği gibi, hâlâ olmamız gereken seviyenin biraz gerisindeyiz ancak Randal Kolo Muani ve Kerim Alaybegovich gibi önemli temeller oluşturuyoruz. Ayrıca yakın arkadaşım Douglas Luiz'in potansiyeline tamamen inanıyorum» diye ekledi savunmacı.

Juventus'u, Spalletti'nin taktik sistemini test etmek için önünde üç hazırlık maçı daha bekliyor. Torino ekibi, Serie A sezonuna 23 Ağustos'ta Frosinone karşılaşmasıyla başlayacak. Yeni transferlerin takıma uyumu, Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesinde büyük önem taşıyacak.

Gleyson BremerJuventusSerie ATransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mendes, Abdulmanap'ın mirasını değerlendirdi: “Tüm bir neslin önünü açtı”Mendes, Abdulmanap'ın mirasını değerlendirdi: “Tüm bir neslin önünü açtı”Bugün, 17:51Tottenham, Savinho transferi için Manchester City ile anlaşmaya yaklaşıyorTottenham, Savinho transferi için Manchester City ile anlaşmaya yaklaşıyorBugün, 17:35Chicharito, Harry Kane hakkında: «Rooney ve Gascoigne karışımı gibi»Chicharito, Harry Kane hakkında: «Rooney ve Gascoigne karışımı gibi»Bugün, 17:12Messi ailesinde büyük yas: Lionel'in babası Jorge Messi hayatını kaybettiMessi ailesinde büyük yas: Lionel'in babası Jorge Messi hayatını kaybettiBugün, 16:59Arsenal'den bir büyük transfer daha: Bruno Guimarães Topçuların oyuncusu oldu!Arsenal'den bir büyük transfer daha: Bruno Guimarães Topçuların oyuncusu oldu!Bugün, 16:55Arsenal, Brezilyalı orta saha Bruno Guimarães'i kadrosuna kattıArsenal, Brezilyalı orta saha Bruno Guimarães'i kadrosuna kattıBugün, 16:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)