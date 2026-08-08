Trump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov’un en büyük hayranlarından biri olduğu söyleniyor. Bu açıklamayı sporcunun menajeri Ali Abdelaziz, “Pound 4 Pound Show” programında yaptı.

Ali Abdelaziz’in belirttiğine göre Trump, iki dövüşçüyü diğerlerinden daha çok seviyor. Bunlar Amerikalı Justin Gaethje ve Habib Nurmagomedov.

“Başkan Trump iki dövüşçüyü herkesten daha çok seviyor: Amerikalı Justin Gaethje ve Habib. Habib’in en büyük hayranı. Ona, ‘Habib’i neden bu kadar çok seviyorsunuz?’ diye sordum. O da, ‘Habib’i kitabıma dahil ettim,’ diye yanıt verdi” dedi Ali Abdelaziz.

Bu açıklama, Trump’ın eski UFC şampiyonuna duyduğu özel saygıyı bir kez daha gösteriyor. Habib ise kariyerini yenilgisiz tamamlayan en ünlü MMA dövüşçülerinden biri kabul ediliyor.