Trent Alexander-Arnold Real Madrid'de yeni David Beckham olabilir

·77·Spor
Trent Alexander-Arnold Real Madrid'de yeni David Beckham olabilir

İngiltere milli takımının savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold'ın kariyerinde beklenmedik bir değişiklik yaşanabilir ve oyuncu orta sahaya kaydırılabilir. Casinolyze'a verdiği röportajda eski futbolcu Phil Bardsley, Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho'nun İngiliz oyuncuyu efsane David Beckham gibi orta sahada oynatarak gizli potansiyelini ortaya çıkarabileceğini öne sürdü. Goal.com bunu haber veriyor.

Uzmanlara göre Alexander-Arnold'ın savunmadaki bazı eksikleri, hücum ve yaratıcılık becerilerini gölgelememeli. Özellikle Real Madrid kadrosunda Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi hızlı hücum oyuncularının bulunması, İngiliz futbolcunun isabetli paslarından verimli şekilde yararlanma fırsatı sunuyor.

Orta sahadaki yeni görevler

Phil Bardsley, Trent Alexander-Arnold'ı geleneksel sağ bek pozisyonundan sağ orta sahaya kaydırma fikrinin işe yarayabileceğini belirtti. Bu değişiklik, oyuncuya sahada daha fazla özgürlük tanıyarak benzersiz pasları ve oyun görüşü sayesinde takımın hücumlarını yönlendirmesine olanak sağlayabilir.

David Beckham da zamanında Real Madrid formasıyla benzer bir yaratıcı rol üstlenerek takım arkadaşlarına uygun paslar vermişti. Madrid ekibinde böyle bir taktik değişikliğin, takımın oyununa ekstra çeşitlilik katması bekleniyor.

Mourinho yönetimindeki ilk izlenimler

Futbolcu şu anda Valdebebas tesislerinde düzenlenen sezon öncesi kampında José Mourinho yönetiminde yoğun şekilde çalışıyor. Çift antrenmanlar ve sıcak hava koşullarında sürdürülen hazırlık süreci, oyuncudan üst düzey fiziksel kondisyon talep ediyor.

Trent Alexander-Arnold, kulübün resmi kanallarına verdiği röportajda bu süreç hakkında şunları söyledi: «Her şey iyi gidiyor, ancak hava sıcak ve antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Sezon öncesi kampından tam olarak bunu bekliyorduk».

Futbolcu ayrıca deneyimli bir teknik direktörle çalışmanın onur verici olduğunu vurguladı: «José Mourinho ile çalışmak harika. Bu teknik direktöre her zaman hayranlık duydum. Ona karşı birkaç kez oynadım ve şimdi teknik ekibiyle çalışmak benim için büyük bir keyif».

Trent Alexander-ArnoldReal MadridJosé MourinhoDavid BeckhamKylian Mbappé
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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