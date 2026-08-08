Uruguay futbolunda yeni dönem: Diego Forlán teknik direktör oldu!

·54·Spor
Uruguay futbolunda yeni dönem: Diego Forlán teknik direktör oldu!

Uruguay futbolunun efsanesi ve eski forveti Diego Forlán, Uruguay Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Bu gelişme, Uruguay Futbol Federasyonu'nun (AUF) basın servisi tarafından sosyal medyadaki resmî hesaplar üzerinden duyuruldu.

Sözleşme detayları ve geçici görev

Yönetimin kararına göre Diego Forlán şimdilik geçici teknik direktör olarak görev yapacak. Ayrıca kendisine A Millî Takım'ın yanı sıra U-20 genç millî takımının da yönetimi emanet edildi.

  • Sözleşme süresi: Mart 2027'ye kadar;

  • Geleceği: Forlán'ın kalıcı teknik direktör olarak görevine devam edip etmeyeceği, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak Uruguay Futbol Federasyonu başkanlık seçiminin ardından kesinleşecek.

Marcelo Bielsa gitti, efsane geri döndü

Hatırlanacağı üzere daha önce deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa'nın Uruguay Millî Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığı bildirilmişti.

2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ve Altın Top sahibi Diego Forlán'ın millî takımın başına geçmesi, Uruguaylı taraftarlar tarafından büyük coşku ve umutla karşılandı.

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Diego ForlánUruguayMarcelo BielsaUruguay Futbol FederasyonuTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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