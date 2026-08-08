Juiced Scrambler Hardtail elektrikli bisikleti tanıtıldı

Amerikan Juiced şirketi, yeni Scrambler Hardtail elektrikli bisikletinin çift bataryalı versiyonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'a göre bu araç, yaklaşık 2 kW·soat enerji kapasitesi ve son derece güçlü bir motorla donatılmış. Model, şehir içi ulaşımın yanı sıra uzun mesafeli yolculuklar için de tasarlanmış. Konuyla ilgili haberi Ixbt.com veriyor.

Tanıtılan yeni model, iki batarya paketiyle donatılmış. Bataryaların toplam gücü 52 V gerilimde 1996 W·soat, toplam kapasiteleri ise 38,2 A·soat seviyesinde. Üreticinin tahminine göre bu enerji kapasitesi, kullanıcıya tek şarjla 200 kilometreye kadar yol kat etme imkânı sunuyor.

Teknik özellikler ve yürüyen aksam

Bisikletin hareketinden, arka tahrik tekerleğine monte edilen elektrik motoru sorumlu. Motorun nominal gücü 750 W, tepe gücü ise 1764 W (2,4 beygir gücü) seviyesine ulaşıyor; tork değeri 90 N·m. Bu yüksek değerler, aracın dinamik ve güvenilir çalışmasını sağlıyor.

Scrambler Hardtail; geniş lastikler, hidrolik disk frenler ve ön süspansiyon sistemiyle donatılmış. Ayrıca gidona, hızı, batarya şarjını ve kalan menzili gösteren özel bir ekran yerleştirilmiş. İlginç bir şekilde modelde ebeveynlere yönelik özel bir mod bulunuyor. Bu mod, PIN kodu kullanılarak maksimum hızın sınırlandırılmasına olanak tanıyor.

Fiyat ve satın alma seçenekleri

Bu versiyon, daha önce tanıtılan Scrambler Full Suspension modelinden arka amortisörünün bulunmamasıyla ayrılıyor. Bu tercih, tasarımı basitleştirerek fiyatın düşürülmesini sağlamış; ancak engebeli yollarda konfor bir miktar azalabilir. Buna rağmen Scrambler ailesinin karakteristik uzun selesi ve motosiklet benzeri silueti korunmuş.

Çift bataryalı yeni Scrambler Hardtail; siyah, kahverengi ve turuncu olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Önerilen satış fiyatı 2244 dolar, ancak satışların ilk döneminde 245 dolarlık indirim uygulanıyor. Elektrikli bisiklet şu anda üreticinin resmi web sitesinde satın alınabiliyor.