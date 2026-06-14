30 şut çeken Türkiye, Avustralya'ya mağlup oldu

·49·Spor
30 şut çeken Türkiye, Avustralya'ya mağlup oldu

Okyanus ötesinin muhteşem yeşil sahalarında başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları ve gerçek dramalarıyla milyonlarca taraftarı şaşırtmaya devam ediyor. Dikkatin merkezindeki «D» grubunun 1. turu kapsamında, temsilcilerimizin ve birçok Özbek taraftarın gönülden desteklediği Avrupa'nın yetenekli temsilcisi Türkiye Milli Takımı, Yeşil Kıta temsilcisi Avustralya ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar için oldukça şiddetli ve heyecanlı geçen bu mücadelede, Türk futbolcuların bariz üstünlüğüne rağmen şans «kangurular»ın yüzüne güldü ve maç 0:2'lik skorla Yeşil Kıta temsilcisinin lehine sonuçlandı.

Vincenzo Montella yönetimindeki «Ay-Yıldızlılar», turnuvaya galibiyetle başlamak için tüm güçlerini ortaya koysalar da rakip kale önündeki şanssızlık onlara pahalıya mal oldu.

30 şut ve stadyumu sarsan şanssızlık istatistiği

Karşılaşma boyunca Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakip ceza sahasını adeta abluka altına aldı. Maç sonunda Türkiye Milli Takımı oyuncuları, Avustralya kalesine tam 30 şut gönderdi! En acısı ise bu şiddetli atakların 8'inin doğrudan kaleyi bulmasına rağmen, Avustralyalı kaleci Mathew Ryan gerçek bir ustalık sergileyerek hiçbir topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Buna karşılık, kontra ataklarda son derece isabetli ve düzenli hareket eden Avustralya Milli Takımı, maç boyunca sadece 9 kez şut çekti. Bunların 4'ü isabetliydi ve 2'si golle sonuçlandı. İşte bu verimlilik ve taktiksel soğukkanlılık, «kangurular»a kritik 3 puanı getirdi.

Aşağıdaki resmi rapor ve analiz tablosu aracılığıyla Türkiye ve Avustralya milli takımlarının maçtaki performanslarını ve gruptaki gelecek planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve grup durumu

Karşılaşan takımlar

Nihai resmi skor

Toplam şut (Türkiye / Avustralya)

İsabetli şutlar

Sıradaki 2. tur maç takvimi

Dünya Kupası 2026. «D» Grubu, 1. tur

Türkiye — Avustralya

0 : 2

30 — 9


(Türkiye'nin bariz üstünlüğü)

8 — 4

Türkiye — Paraguay


Avustralya — ABD

Hızlı analiz ve önümüzdeki belirleyici maçlar

Bu mağlubiyetten sonra, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın öğrencilerinin durumu düzeltmek için hataları üzerinde acilen çalışmaları gerekiyor. Çünkü «D» grubunda rekabet her saniye kızışıyor. Grubun ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Paraguay'ı 4:1 mağlup etmişti.

Sıradaki sıcak maçların takvimi: Artık Türkiye Milli Takımı'nın gruptaki durumu düzeltmek ve bir üst tura çıkma umutlarını korumak için 2. turda Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile karşılaşması gerekiyor ve bu maçta kardeşlerimizin sadece ve sadece galibiyete ihtiyacı var. İlk turda önemli bir zafer elde eden Avustralya ise grup lideri ABD ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Dünya Kupası'nın en sıcak maçlarını, Türkiye Milli Takımı'nın turnuvadaki geleceğini, maç analizlerini ve spor dünyasına dair en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!

TürkiyeAvustralyaFIFA Dünya KupasıVincenzo MontellaMat Ryan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Florentino Perez, Rodri'nin Real Madrid'e transferine şahsen veto koyduFlorentino Perez, Rodri'nin Real Madrid'e transferine şahsen veto koyduBugün, 10:23Eski Kazak futbolcu Özbekistan'ın Dünya Kupası şansını değerlendirdiEski Kazak futbolcu Özbekistan'ın Dünya Kupası şansını değerlendirdiBugün, 10:13Vitinha, Portekiz'in favori olmadığını ancak şampiyonluk adayı olduğunu belirttiVitinha, Portekiz'in favori olmadığını ancak şampiyonluk adayı olduğunu belirttiBugün, 09:47Ayda 500 dolara oynayan çocuğun City yıldızına dönüşeceğini kim tahmin ederdi?Ayda 500 dolara oynayan çocuğun City yıldızına dönüşeceğini kim tahmin ederdi?Bugün, 09:37Montella, Avustralya mağlubiyeti sonrası takımına olan güvenini dile getirdiMontella, Avustralya mağlubiyeti sonrası takımına olan güvenini dile getirdiBugün, 09:15Vinícius Júnior, Fas beraberliği sonrası açıklamalarda bulunduVinícius Júnior, Fas beraberliği sonrası açıklamalarda bulunduBugün, 09:09
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?