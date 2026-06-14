30 şut çeken Türkiye, Avustralya'ya mağlup oldu

Okyanus ötesinin muhteşem yeşil sahalarında başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları ve gerçek dramalarıyla milyonlarca taraftarı şaşırtmaya devam ediyor. Dikkatin merkezindeki «D» grubunun 1. turu kapsamında, temsilcilerimizin ve birçok Özbek taraftarın gönülden desteklediği Avrupa'nın yetenekli temsilcisi Türkiye Milli Takımı, Yeşil Kıta temsilcisi Avustralya ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar için oldukça şiddetli ve heyecanlı geçen bu mücadelede, Türk futbolcuların bariz üstünlüğüne rağmen şans «kangurular»ın yüzüne güldü ve maç 0:2'lik skorla Yeşil Kıta temsilcisinin lehine sonuçlandı.

Vincenzo Montella yönetimindeki «Ay-Yıldızlılar», turnuvaya galibiyetle başlamak için tüm güçlerini ortaya koysalar da rakip kale önündeki şanssızlık onlara pahalıya mal oldu.

30 şut ve stadyumu sarsan şanssızlık istatistiği

Karşılaşma boyunca Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakip ceza sahasını adeta abluka altına aldı. Maç sonunda Türkiye Milli Takımı oyuncuları, Avustralya kalesine tam 30 şut gönderdi! En acısı ise bu şiddetli atakların 8'inin doğrudan kaleyi bulmasına rağmen, Avustralyalı kaleci Mathew Ryan gerçek bir ustalık sergileyerek hiçbir topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Buna karşılık, kontra ataklarda son derece isabetli ve düzenli hareket eden Avustralya Milli Takımı, maç boyunca sadece 9 kez şut çekti. Bunların 4'ü isabetliydi ve 2'si golle sonuçlandı. İşte bu verimlilik ve taktiksel soğukkanlılık, «kangurular»a kritik 3 puanı getirdi.

Aşağıdaki resmi rapor ve analiz tablosu aracılığıyla Türkiye ve Avustralya milli takımlarının maçtaki performanslarını ve gruptaki gelecek planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve grup durumu Karşılaşan takımlar Nihai resmi skor Toplam şut (Türkiye / Avustralya) İsabetli şutlar Sıradaki 2. tur maç takvimi Dünya Kupası 2026. «D» Grubu, 1. tur Türkiye — Avustralya 0 : 2 30 — 9

(Türkiye'nin bariz üstünlüğü) 8 — 4 • Türkiye — Paraguay

• Avustralya — ABD

Hızlı analiz ve önümüzdeki belirleyici maçlar

Bu mağlubiyetten sonra, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın öğrencilerinin durumu düzeltmek için hataları üzerinde acilen çalışmaları gerekiyor. Çünkü «D» grubunda rekabet her saniye kızışıyor. Grubun ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Paraguay'ı 4:1 mağlup etmişti.

Sıradaki sıcak maçların takvimi: Artık Türkiye Milli Takımı'nın gruptaki durumu düzeltmek ve bir üst tura çıkma umutlarını korumak için 2. turda Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile karşılaşması gerekiyor ve bu maçta kardeşlerimizin sadece ve sadece galibiyete ihtiyacı var. İlk turda önemli bir zafer elde eden Avustralya ise grup lideri ABD ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Dünya Kupası'nın en sıcak maçlarını, Türkiye Milli Takımı'nın turnuvadaki geleceğini, maç analizlerini ve spor dünyasına dair en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!