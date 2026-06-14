Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde Diogo Jota'yı andı

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları, 2026 Dünya Kupası öncesindeki antrenmanlarda özel bir sembolik aksesuarla görüntülendi. Oyuncular, geçen yıl bir trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden eski takım arkadaşları Diogo Jota anısına özel bileklikler taktılar. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasına Miami'de hazırlanan "Seleçao" temsilcileri, bu hareketle merhum forvetin takım ruhundaki yerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Goal.com'un haberine göre, bu hatıra hediyesi, takım turnuvaya gitmeden önce Portekiz Başbakanı Luís Montenegro tarafından bizzat takdim edildi.

PSG orta sahası Vitinha, gazetecilerle yaptığı sohbette bu bilekliklerin önemine değindi. Ona göre aksesuar, FIFA'nın tüm teknik gereksinimlerine uygun olarak hazırlandı ve futbolcular bunları sadece antrenmanlarda değil, resmi maçlar sırasında da sahada takabilecekler.

FIFA gereksinimlerine uygun özel tasarım

"Başbakan bize bu bileklikleri sunduğunda, sahada da kullanabilmemiz için tüm detaylar düşünülmüştü. Üzerinde tüm futbolcuların isimlerinin yanı sıra Diogo Jota'nın ismi de özel olarak yer alıyor. Bunu büyük bir sevgiyle kabul ettik ve tüm turnuva boyunca takmaya karar verdik," diyor Vitinha.

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martínez de Diogo Jota'nın mirasının takım psikolojisi üzerindeki etkisinden bahsetti. Teknik direktöre göre, eski Liverpool forvetinin anısı, zor durumlarda takıma ekstra güç ve sorumluluk veriyor. Jota, kariyeri boyunca milli takım formasıyla 49 maça çıkıp 14 gol atmıştı.

"Diogo bizim için bir deniz feneri görevi görüyor. Onun hayali Portekiz ile kupalar kazanmaktı ve bunu Uluslar Ligi'nde başardı. Şimdi onun dünya şampiyonu olma hayalini gerçekleştirme sorumluluğu bizim omuzlarımızda. O, her türlü zor durumda çözüm bulabilen bir irade timsaliydi," diye vurguladı Roberto Martínez.

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını önümüzdeki hafta Kongo DC milli takımına karşı oynayacak. Cristiano Ronaldo liderliğindeki takım, bu turnuvada sadece şampiyonluk için değil, aynı zamanda yakın arkadaşlarının anısı için de tüm güçleriyle mücadele etmeyi hedefliyor.