Arsenal, Mikel Arteta ve Vinicius Junior Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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Arsenal, Mikel Arteta ve Vinicius Junior Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Real Madrid'in hücum oyuncusu Vinicius Junior ile şahsen görüşerek oyuncuyu transfer yarışında favori konumuna getirdi. Goal.com'un haberine göre, Madrid'deki sözleşme anlaşmazlıkları İngiltere Premier League'e olası bir transferin kapılarını araladı, ancak 'Topçular' bu transferi bitirmek için rekor düzeyde bir bonservis ödemek zorunda kalacak. Bu haber Goal.com tarafından bildirildi.

Vinicius Junior'ın geleceği, mevcut sözleşmesinin etrafındaki durum nedeniyle belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun anlaşması 2027 yılına kadar uzanmasına rağmen, kaynaklara göre Real Madrid, oyuncunun yeni bir teklifi kabul etmemesi durumunda sözleşme bitiminde bedelsiz ayrılmasını önlemek için onu yaz transfer döneminde satmaya hazır olduğunu belirtti.

Mikel Arteta ve Kulübün Uzun Vadeli Planı

AS gazetesinin haberine göre Mikel Arteta transfer sürecini bizzat devraldı ve oyuncuya kulübün uzun vadeli stratejisini doğrudan açıkladı. İspanyol teknik adam, kanat oyuncusuna Avrupa'nın önde gelen güçlerinden biri olmayı hedefleyen takımda ne kadar önemli bir role sahip olacağını ayrıntılarıyla anlattı.

Arsenal projesinin 2026-27 sezonunda büyük ölçüde Vinicius Junior etrafında kurulacağı ve kendisine Real Madrid'dekine kıyasla çok daha merkezi ve lider bir rol verileceği vurgulanıyor. İspanyol gazeteci Sergio Valentin de bu görüşmeleri doğrulayarak Arteta'nın oyuncuya kulübün gelişimindeki önemini açıkladığını sosyal medyada duyurdu.

Transfer Bedeli ve Jose Mourinho'nun Açıklaması

Ancak Eflatun-Beyazlılar yıldız oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Los Blancos yönetimi 26 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euro (yaklaşık 128.4 milyon sterlin) talep ediyor. Bu transfer gerçekleşirse, Premier League tarihinin en pahalı imzası olarak rekor kıracak.

Ortaya çıkan spekülasyonların ardından Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho da Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından duruma değindi. Portekizli çalıştırıcı kadronun henüz tamamlanmamış olmasından duyduğu endişeyi gizlemezken, transfer dedikodularına rağmen Vinicius'un önümüzdeki günlerde takıma katılmasını beklediğini ifade etti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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