Fransa milli takımının eski defans oyuncusu Patrice Evra, Roma kulübünün orta saha oyuncusu Manu Koné'nin geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre futbolcunun Old Trafford'a değil, Londra ekibi Arsenal'e transfer olması kariyeri açısından daha faydalı olacaktır. Stake'e verdiği röportajda Evra, 25 yaşındaki orta sahanın Mikel Arteta yönetiminde parlamak için gerekli fiziksel ve taktiksel özelliklere sahip olduğunu özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından Manu Koné'nin transferi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle Manchester United yönetimi, futbolcuyu kadrosuna katmak için şimdiden doğrudan görüşmelere başlamıştı. Kırmızı Şeytanlar onu, Youri Tielemans ve Andrey Santos transferlerinin ardından önemli bir güç olarak görüyordu.

Roma kulübü yıldızı için yaklaşık 51 milyon sterlin talep ediyor. Buna rağmen Manchester United efsanesi Patrice Evra, soydaşına Kuzey Londra kulübünü seçmesini tavsiye etti. Ona göre Koné'nin oyun tarzı Premier Lig'in temposuna son derece uygun.

Evra'nın Manu Koné hakkındaki düşünceleri

Evra açıklamasında Fransız futbolcunun sahadaki olumlu yönlerine değindi. Koné'nin yüksek enerji harcadığını, topu ileri taşımayı sevdiğini, ikili mücadelelerde aktif olduğunu ve takım için durmaksızın çalıştığını belirtti.

«Manu Koné'nin profilini Premier Lig'e uygun görüyorum. İngiltere'de tüm bunlar büyük önem taşıyor. Burada lig çok hızlı ve nefes alacak zaman kalmıyor. Bu yüzden en önemli şey uyum sağlamaktır» diyor Patrice Evra.

Arsenal ve diğer transfer planları

Evra, Fransız futbolcuyu Arsenal'e transfer olmaya çağırmış olsa da, şu anda "Topçular" başka bir transfer öncelik veriyor. Goal.com ve diğer kaynakların bildirdiğine göre Arsenal, Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'in transferi üzerinde çalışıyor ve futbolcu sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Aynı zamanda Chelsea efsanesi Claude Makelele de Bruno Guimarães'in Mikel Arteta'nın takımına uygun olduğunu vurgulayarak, Brezilyalı futbolcunun hedeflerinin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında zaferler kazanmak olduğunu kaydetti. Sonuçta Manu Koné etrafındaki transfer savaşlarının nasıl sonuçlanacağı ve futbolcunun hangi dev kulübü seçeceği yaz transfer döneminin en ilgi çekici olaylarından biri olmaya devam ediyor.