125 milyon yıllık hiç kimsenin görmediği korkunç köpekbalığı görüntülendi

Bilim insanları, derin deniz sırlarını araştırırken ilk kez doğal ortamında yüzen nadir goblin köpekbalığını kameraya kaydetmeyi başardı. Uzmanların belirttiğine göre, bu tür daha önce yalnızca balıkçı ağlarına takılıp su yüzeyine çıkarıldıktan sonra canlı olarak gözlemlenmişti.

Araştırmacılar iki adet goblin köpekbalığı kaydetti. Bunlardan biri Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Jarvis Adası yakınlarında, diğeri ise Tonga çukurunda görüntülendi. Özellikle Tonga bölgesindeki örnek, yaklaşık 1997 metre derinlikte yüzmesiyle bilim insanlarını hayrete düşürdü. Bu, söz konusu tür için şimdiye kadar kaydedilen en büyük derinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Goblin köpekbalığı (Mitsukurina owstoni) dış görünüşüyle diğer köpekbalıklarından keskin bir şekilde ayrılır. Uzun burnu ve öne fırlayan çeneleri, avını bir anda yakalamasına olanak tanır. Uzmanlar bu türün yaklaşık 125 milyon yıldır Dünya'da varlığını sürdürmesi nedeniyle onu "yaşayan fosil" olarak adlandırıyor.

Araştırmanın başyazarı ve Batı Avustralya Üniversitesi Derin Deniz Araştırma Merkezi Başkanı Alan Jamieson, bu köpekbalığının doğal ortamında canlı olarak görüntüleneceğini asla hayal etmediğini belirtti.

«Sefer sırasında 800 metreden 10.800 metreye kadar olan derinliklerde 50 günden fazla kesintisiz gözlem yaptık. Buna rağmen goblin köpekbalığı sadece 20 saniyeden biraz uzun bir süre kamera karşısında göründü. Bu, onun ne kadar nadir bir canlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor», dedi bilim insanı.

Uzmanlara göre goblin köpekbalığı dünya okyanusunun farklı bölgelerinde yaşamaktadır. Ancak çok büyük derinliklerde hayat sürdükleri için bu tür hakkındaki bilgiler hala oldukça sınırlıdır. Daha önce goblin köpekbalıklarının Atlantik ve Hint okyanuslarının bazı bölgelerinde, ayrıca ABD'nin batı kıyıları, Avustralya, Japonya ve Tayvan yakınlarında görüldüğü kaydedilmişti.