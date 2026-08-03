Yapay Zeka Patlaması Elektrik Arzını Tehdit Ediyor

Yapay zeka altyapısının hızla büyümesi, ABD enerji sisteminde büyük ölçekli değişikliklere yol açıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni veri merkezlerine güç sağlamak amacıyla ABD'de yüzlerce araziye el konulması ve konut binalarının yıkılması planlanıyor. Bu süreç, teknoloji devlerinin enerji tüketiminin keskin bir şekilde artması fonunda ülke genelinde sosyal ve ekonomik gerilimlere neden oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle Georgia Power enerji şirketi, ABD'nin Coweta ve Fayette ilçelerinde 330'dan fazla araziyi zorunlu olarak kamulaştırmak zorunda kalıyor. 16 milyar dolar değerindeki Wansley projesi kapsamında 56 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşa edilecek. Bu şebekenin döşenmesi 20–30 konutun yıkılmasına yol açacak, yeni üretim kapasitelerinin yaklaşık yüzde 80'i ise doğrudan yapay zeka merkezlerine hizmet vermeye yönlendirilecek.

Teknoloji devleri ve milyarlarca dolarlık harcamalar

Enerji şebekelerinin genişlemesi, büyük IT şirketlerinin yapay zeka sektörüne yaptığı devasa yatırımlarla doğrudan ilgilidir. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çeyreklik rapor sunumu sırasında önümüzdeki beş yıl içinde milyarlarca insanın günlük görevleri yerine getirmek için kişisel yapay zeka ajanlarına sahip olacağını belirtti. Aynı zamanda şirket, 2026 yılı sermaye harcamaları tahminini 130–145 milyar dolara çıkararak fonların ana kısmını ilgili altyapıyı kurmaya yönlendiriyor.

Ancak bu devasa harcamalar finansal göstergeleri de etkiliyor. Meta şirketinin net nakit akışı, ikinci çeyrekte gelirlerin yüzde 28 artarak yaklaşık 61 milyar dolara ulaşmasına rağmen yüzde 91 azalarak 784 milyon dolar oldu. Bu tür finansal baskılar ve altyapı için yapılan harcamalar, teknoloji pazarının enerji kaynaklarına olan bağımlılığını açıkça göstermektedir.

Tarifelerin artması ve halkın hoşnutsuzluğu

Veri merkezlerinin enerji tüketiminin keskin bir şekilde artması, normal tüketiciler ve sanayi işletmeleri için elektrik fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. New Jersey'den Illinois'e kadar olan bölgelere hizmet veren PJM enerji sisteminde üretim kapasitelerini yedekleme maliyeti tek bir açık artırma döngüsünde 10 kattan fazla arttı. Bir yıl içinde sanayi tarifeleri Pensilvanya'da yüzde 31, Ohio eyaletinde ise yüzde 26 artarken, ülke genelinde ortalama büyüme oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Enerji altyapısının genişletilmesi yerel halkın sert itirazlarına neden oluyor. Günümüze kadar ABD'nin 42 eyaletinde veri merkezlerinin inşaatına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Kamuoyunun direnci, onlarca milyar dolarlık projelerin iptal edilmesine veya ertelenmesine yol açtı. Yeni elektrik iletim hattının geçeceği bölgelerin sakinleri, Georgia Power'ın teklif ettiği tazminatların gayrimenkulün piyasa değerinden yaklaşık 100 bin dolar daha düşük olduğunu iddia ediyor. Şirket ise arazi satın alma süreçlerinin yüzde 1'inden azında zorunlu kamulaştırma tedbirinin uygulandığını vurguluyor.