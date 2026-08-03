Andoni Iraola, Jeremie Frimpong'un durumu hakkında bilgi verdi

·72·Spor
Andoni Iraola, Jeremie Frimpong'un durumu hakkında bilgi verdi

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, hazırlık maçında sakatlanarak sahadan ayrılan defans oyuncusu Jeremie Frimpong'un sağlık durumuyla ilgili endişelere son verdi. Chicago'da Leeds United'a karşı oynanan hazırlık maçında Hollandalı futbolcunun sahayı topallayarak terk etmesi taraftarları endişelendirmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Liverpool ABD'deki sezon öncesi kampı kapsamında Leeds United ile karşılaştı ve 2:4 mağlup oldu. Maçın normal süresinin bitimine on beş dakika kala hızlı kanat oyuncusu Frimpong oyuna devam edemeyerek kenara alınmıştı.

Teknik adamın açıklaması ve sakatlık endişeleri

Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Andoni Iraola bu değişikliğin bir tedbir amaçlı olduğunu vurguladı. LFCTV'ye verdiği röportajda uzman isim, futbolcunun durumunun ciddi olmadığına dair güvence verdi.

Iraola'nın sözlerine göre Jeremie değişikliği kendisi istemiş ve bu durum sadece kas yorgunluğundan kaynaklanmış. Teknik adam futbolcunun sakatlanmadığını ve takımın bu durumda önemli bir oyuncusunu kaybetmediğini özellikle belirtti.

Koddreadaki diğer kadro problemleri

Frimpong hakkındaki olumlu haber Liverpool için tam zamanında geldi, çünkü kulübün sağlık ekibi şu sıralar yoğun bir dönem geçiriyor. Yaz hazırlık sürecinde birçok temel futbolcu çeşitli derecelerde sakatlıklar yaşamış veya bireysel olarak çalışmaktadır.

Özellikle Joe Gomez yakın zamanda sakatlanmış olup, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum teknik direktör Andoni Iraola'nın ABD turnesi sırasında kadroyu rotasyon yapma imkanlarını kısıtladı.

Gelecek planları ve sezon öncesi hazırlık

Ayrıca takımın diğer üyeleri Giovanni Leoni ve Stefan Bajcetic de uzun süreli bir iyileşme sürecinden geçiyorlar. Kulübün yeni transferi Yerson Mosquera ise oldukça temkinli bir şekilde hazırlanıyor ve teknik heyet Fransız futbolcuyu Premier Lig temposuna hazırlamakta acele etmiyor.

Leeds United karşısındaki mağlubiyete rağmen Andoni Iraola Kuzey Amerika'daki kamptan memnuniyetini dile getirdi. Kulübün küresel alandaki yerini açıkça gördüğünü ve sezon başlamadan önce tüm eksiklikleri gidermeye çalışacaklarını vurguladı.

LiverpoolAndoni IraolaJeremie FrimpongLeeds UnitedPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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