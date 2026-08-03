Kendini At Sanatçı Milyonlarca İnsanı Şaşırtıyor

Sosyal medyada kendine has tarzıyla ün kazanan Horsegirl lakabıyla müzik yapan şarkıcı yine tartışmaların odağı haline geldi. Onun en garip yanı ise sanatçının neredeyse tüm performanslarında ve röportajlarında at maskesiyle görünmesidir.

Edinilen bilgilere göre, Almanya'da doğan şarkıcı gerçek yüzünü kamuoyuna neredeyse hiç göstermiyor. Neden özellikle at imajını seçtiği konusunda ise henüz net bir açıklama yapmadı.

Ancak röportajların birinde esprili bir dille kendini "Sun Shine" adlı çiftlikte at olarak doğduğunu söyledi. Yakın zamanda BBC Sounds'a verdiği röportajda ise daha da şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Şarkıcı bazı sorulara insan diliyle değil, atların kişnemesini taklit ederek cevap verdi ve hatta "at dilini öğrendim" iddiasını bile öne sürdü.