Barcelona, Ferran Torres'i Paris kulübüne satmayacağını kesin olarak bildirdi

·86·Spor
Barcelona, Ferran Torres'i Paris kulübüne satmayacağını kesin olarak bildirdi

Katalunya kulübü Barcelona, forvet oyuncusu Ferran Torres'in geleceği hakkında çıkan söylentilere kesin bir son nokta koydu. Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre, takım yönetimi İspanyol futbolcuyu yaz transfer döneminde satma niyetinde olmadığını Paris Saint-Germain kulübüne açık bir şekilde bildirdi. Bu karar, kulübün gelecek sezonki planları açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Torres'i taktik planlarında merkezdeki oyunculardan biri olarak görüyor. Alman uzman, 26 yaşındaki forveti takımın gelecek sezonki oyun tarzının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kulüp yönetimi, futbolcuyu transfer listesine koymamaya karar verdi ve onu takımda tutmak için tüm çabaları gösteriyor.

Yeni sözleşme ve finansal şartlar

Katalan kulübünün futbolcuya olan güveni sadece sözlü beyanlarla sınırlı kalmıyor. Yaz transfer penceresi kapandıktan sonra kulüp yetkililerinin Ferran Torres'in temsilcileriyle görüşerek yeni sözleşme imzalama meselesini ele alması planlanıyor. İşin ilginç yanı, bu anlaşma imzalanırsa Barcelona, futbolcunun önceki transfer sözleşmesindeki bir madde gereği Manchester City kulübüne ek olarak sekiz milyon euro civarında bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

Son haftalarda Fransa başkenti kulübünün forvete ilgi duyduğu ve futbolcunun da Paris'e taşınmak istediğine dair haberler yayılmıştı. Ancak Barcelona tutumundan taviz vermeyerek, Paris Saint-Germain'den gelen hiçbir resmi teklifin kararlarını değiştiremediğini vurguladı. Kulüp yetkilileri Torres'in şimdilik Katalan ekibinin safında kalacağını bir kez daha teyit etti.

Hattındaki diğer planlar ve tatil

Bununla birlikte Barcelona, gelecekte hücum hattını daha da güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Kulüp, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez ile sözleşme imzalamayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi. Arjantinli futbolcu da Katalan takımında oynamak istediğini ifade etti. Ancak Atletico yönetiminin oyuncularını doğrudan rakiplerinden birine satmak istememesi nedeniyle müzakerelerin zorlu geçmesi bekleniyor.

Şu anda Ferran Torres'in kendisi bu söylentilere yorum yapmaktan kaçınıyor. İspanya milli takımı safında sezonu başarıyla tamamlayan futbolcu halihazırda tatil yapıyor. İspanya milli takımının diğer üyeleri gibi Torres'in de 12 Ağustos tarihinden itibaren takımın genel antrenmanlarına katılması bekleniyor. O zamana kadar ise futbolcunun statüsü değişmeden kalıyor.

BarcelonaFerran TorresParis Saint-GermainHansi FlickLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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