Dünyanın gözü Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına çevrilmişken ve milyonların oyunu olan 2026 Dünya Kupası en heyecanlı aşamasına girerken, uluslararası spor uzmanlarının açıklamaları futbolseverler arasında büyük tartışmalara yol açıyor. Özellikle, tarihinde ilk kez bu üst düzey turnuvaya katılmaya hak kazanarak Özbek futbolunda yeni bir dönem başlatan milli takımımızın imkanları ve gelecekteki maçları yabancı uzmanların da odak noktasında yer alıyor.

Rusya milli takımının eski başarılı forveti Ruslan Pimenov, yerel basına verdiği röportajda Özbekistan milli takımının turnuvadaki katılımı ve gruptaki şansları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

«Tek bir zafer bile temsilcilerimiz için büyük bir başarı»

Deneyimli eski futbolcuya göre, tarihinde ilk kez bu kadar yüksek seviyeli bir dünya şampiyonasında yer alan vatandaşlarımız için turnuva kapsamında en az bir kez galibiyet almanın kendisi bile çok büyük ve tarihi bir başarı olarak kabul edilmelidir.

Ruslan Pimenov, Özbek futbolunun etrafındaki durumu şöyle değerlendirdi: «Özbekistan milli takımının bu Dünya Kupası maçlarında en az bir kez galip gelmesi bile onlar için harika ve övgüye değer bir sonuç olacaktır. Gruptaki rakipleri analiz ettiğimde şunu söyleyebilirim; Özbek futbolcular, DR Kongo milli takımına karşı oynayacakları çok önemli maçta değerli puanlar almaya muktedirler. Eğer böyle olmazsa bile, bunu ulusal bir trajediye dönüştürmek veya büyük bir felaket olarak görmek kesinlikle yanlış olurdu».

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Özbekistan milli takımının yer aldığı gruptaki ana rakipler ve Ruslan Pimenov'un uzman tahminleri hakkında yakından bilgi edinebilirsiniz:

Temsilcilerimiz için turnuva statüsü Tahmin edilen en uygun rakip Puan alma ihtimali Play-off aşamasına çıkma ihtimali Gruptaki mutlak favori takımlar Uzmanın genel sonucu Tarihi ilk deneyim

(Dünya Kupası'ndaki ilk maç) DR Kongo

(Afrika temsilcisi) Yüksek

(En az 1 galibiyet) Düşük

(Çıkmak zor olacak) • Portekiz

• Kolombiya Mağlubiyet olsa bile trajedi değil, bu büyük bir ders olacak

Portekiz ve Kolombiya faktörü: «Onlar tamamen farklı bir seviyede»

Rus uzman sözlerine devam ederken, taraftarları gerçek duruma doğru bir şekilde değer vermeye çağırdı. Özbekistan için bu dünya şampiyonasının her şeyden önce gelecek için büyük bir okul ve devasa bir tecrübe görevi göreceğini vurguladı. Bu nedenle ilk girişimin beklendiği kadar pürüzsüz geçmemesi ve başarısızlıkla sonuçlanması da doğal bir durumdur.

Pimenov, temsilcilerimizin bir sonraki aşamaya çıkması konusunda biraz temkinli konuşarak, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası play-off (son 16 turu) turlarına gitmesinin zor olacağını belirtti. Buna sebep olarak gruptaki diğer iki dev takımı gösterdi: «Kabul etmek gerekir ki, Portekiz ve Kolombiya milli takımları şu anda futbol dünyasında tamamen farklı bir seviyede, yüksek hız ve güce sahip devler olarak kabul ediliyor», diyerek sözlerini tamamladı eski futbolcu. Ancak futbol sürprizlerle dolu bir oyun ve vatandaşlarımızın her rakibe karşı mertçe mücadele edeceklerine inanıyoruz!

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