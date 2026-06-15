Tottenham'ın Roberto De Zerbi yönetiminde ilk altıya dönmesi bekleniyor

İngiltere Premier League'in son sezonlarında kriz yaşayan Tottenham takımı, yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde yeniden liderler arasında yer alabilir. Kulübün eski kalecisi Brad Friedel'e göre, takım eski konumunu geri kazanmak ve puan tablosunun üst sıralarına dönmek için tüm imkanlara sahip. Ancak bunun için kulüp yönetiminin teknik direktöre transfer piyasasında özgürlük tanıması gerekiyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Son iki sezonu 17. sırada tamamlayarak ligde kalma mücadelesi veren Tottenham için Roberto De Zerbi'nin atanması yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Brighton ve Marsilya kulüplerindeki çalışmalarıyla taktiksel potansiyelini sergileyen İtalyan teknik adamın, Londra kulübünde de köklü bir değişim yapması bekleniyor. Friedel, Tottenham gibi bir "uyuyan devi" uyandırmak için teknik direktörün taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Transferler üzerinde kontrol ve teknik direktör özgürlüğü

Modern futbolda sportif direktörler ve scout ekipleri transfer konularında ana rolü oynasa da, Roberto De Zerbi gibi karaktere sahip teknik direktörler için bu yaklaşım her zaman uygun olmayabiliyor. Goal.com'a verdiği röportajda Brad Friedel, kulüp yönetimine özel bir tavsiyede bulundu. Ona göre, eğer takım yazın altı yeni oyuncu almayı planlıyorsa, bunlardan en az üçünün doğrudan teknik direktörün kişisel tercihi olması şart.

"Roberto De Zerbi takımının nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. Kendine has bir felsefesi var ve bunu uygulamak için gerekli oyuncuları kendisi seçmeli. Tottenham'ın finansal açıdan istikrarlı olduğunu biliyorum ancak teknik direktöre en az yüzde 50 oranında son sözü söyleme hakkı tanımalılar" diyor Friedel. Bu yaklaşım, takımda teknik direktör ve yönetim arasındaki uyumu sağlamaya hizmet edecektir.

Tottenham tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadı. Üst üste alt sıralarda yer almak taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Bu nedenle, 2026-2027 sezonunda takımın tekrar düşüş yaşama ihtimali hakkındaki sorulara Friedel kesin bir dille karşı çıktı. Ona göre kulüp artık senaryosunu değiştirmeye hazır ve Roberto De Zerbi bu yolda en doğru aday.

İtalyan teknik adam, uzlaşmazlığı ve sahadaki disipliniyle tanınıyor. Yönetim tarafından sunulan hazır oyuncularla çalışmaktansa, kendi sistemine uygun oyuncuları şekillendirmeyi tercih ediyor. Eğer Tottenham yönetimi bu talepleri dikkate alırsa, Londra kulübünün İngiltere Premier League'in ilk altısına kısa sürede dönmesi işten bile değil.

Sonuç olarak, Tottenham'ın geleceği sadece sahadaki sonuçlara değil, aynı zamanda yaz transfer dönemindeki stratejik kararlara da bağlı. Roberto De Zerbi yönetimindeki yeni proje, İngiliz futbolunda beklenmedik bir dönüş yapabilir ve takımı yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele edecek seviyeye taşıyabilir.