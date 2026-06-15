Kylian Mbappe ve "ana karakter" statüsü: Frank Leboeuf Fransız yıldız hakkında

1998 yılında Fransa ile dünya şampiyonluğu yaşayan Frank Leboeuf, Kylian Mbappe hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre, Real Madrid forveti Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi bir "ana karakter" enerjisine sahip, ancak aynı zamanda takım oyununun önemini de kavramaya başlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kylian Mbappe, profesyonel kariyerinin ilk yıllarından itibaren dünya futbolunun gelecekteki yıldızı olarak kabul ediliyordu. Monaco'daki çıkışının ardından 2018'de Fransa ile dünya şampiyonu oldu ve Katar'daki Dünya Kupası finalinde yaptığı hat-trick ile fenomenal yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Goal.com'a verdiği röportajda Leboeuf, Mbappe'nin sekiz yaşından beri en iyisi olmaya hazırlandığını vurguladı.

Bireysellik ve takım ruhu dengesi

Leboeuf'e göre Mbappe uzun süredir ilgi odağı olmaya alışkın. Bu özellik onu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi büyüklerle aynı seviyeye koysa da, modern futbolda başarı için sadece bireysel yetenek yeterli değil. Eski savunmacı, takım ruhunun önemini Real Madrid örneği üzerinden açıkladı.

"Son zamanlarda futbolun bir takım oyunu olduğunu ve yıldızın bir şahıs değil, takımın kendisi olması gerektiğini anladık. Örneğin, Liverpool veya Paris Saint-Germain gibi kulüplerde her şey birlikte oynamaya dayalı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Chelsea veya PSG'ye karşı zor durumlarda kaldığında, tam da bu takım ruhu sayesinde kazanmıştı" diyor Leboeuf.

Uzman, Kylian Mbappe gibi yıldızlar için takım oyunu sistemine uyum sağlamanın zor olabileceğini belirtti. Bunun temel nedeni, modern futbol dünyasındaki acelecilik ve bireysel ödüllere, özellikle Altın Top'a (Ballon d'Or) verilen aşırı önemdir. Leboeuf, kendi döneminde bu tür ödüllerin bu kadar büyük bir anlam taşımadığını ekledi.

Mbappe'nin geleceği ve yeni meydan okumalar

Şu anda Real Madrid formasıyla "galactico" statüsünde oynayan Mbappe'nin sadece La Liga'da değil, 2026 Dünya Kupası'nda da ana figür olması bekleniyor. Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olarak Fransa'dan ayrılan Mbappe, İspanya'da yeni bir sayfa açtı. Leboeuf'e göre, forvet artık kendi "bilgisayarına" takım oyunu programını yüklemeli.

Ayrıca eski futbolcu, Mbappe'nin gelecekte İngiltere Premier League'de de boy gösterebileceğine değindi. Şu anda Madrid'de mutlu olsa da, yeteneği ve hırsları her ligde ana gündem maddesi olmaya aday. En önemlisi, futbolcunun bireysel başarılarını takım çıkarlarıyla uyumlu hale getirebilmesidir.

Sonuç olarak, Kylian Mbappe sadece gol atma konusunda değil, sahada liderlik etme konusunda da yeni bir aşamaya geçiyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo mirasını sürdüreceği şüphesiz, ancak gerçek büyüklüğe sadece takım başarılarıyla ulaşılabilir.