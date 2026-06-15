Real Madrid, Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'yı 52 milyon sterline transfer etti

İspanyol kulübü Real Madrid, Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'nın transferini resmen tamamladı. 52 milyon sterlin (yaklaşık 60 milyon euro) karşılığında gerçekleşen bu anlaşma, Madrid ekibine geri dönen teknik direktör Jose Mourinho dönemindeki ilk büyük transfer oldu. İspanya milli takımı oyuncusu, İngiltere Premier League'deki beş yıllık kariyerinin ardından vatanına dönüyor. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'nun başına geçtikten sonra sol bek pozisyonunu güçlendirmeyi öncelikli hedefi olarak belirlemişti. 26 yaşındaki futbolcunun transferi, son iki sezondur büyük kupa kazanamayan "kraliyet kulübü"nün kadroyu ciddi şekilde yenileme niyetinde olduğunu gösteriyor. Guardian'ın haberine göre bu yatırım, Mourinho'nun yeni savunma hattını oluşturmasında önemli bir temel taşı olacak.

Uzun vadeli sözleşme ve yeni proje

Real Madrid yönetimi, İspanyol savunmacı ile uzun vadeli bir iş birliği hedefliyor. Kulübün resmi açıklamasında, Marc Cucurella ile 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacak altı yıllık bir sözleşme imzalandığı doğrulandı. 2024 Avrupa Şampiyonu olan futbolcu şu anda milli takım kampında bulunuyor ve uluslararası turnuva sona erdikten hemen sonra yeni takımına katılacak.

Chelsea kulübü de oyuncunun ayrılışını doğruladı ve kendisine teşekkür etti. Londra ekibinin açıklamasında, Cucurella'nın 2022'de Brighton'dan transfer edildiği, takımla birlikte UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandığı vurgulandı. Stamford Bridge'deki kariyeri boyunca takımın kilit isimlerinden biri olmayı başardı.

Transferin arkasındaki nedenler ve gerilimler

Cucurella sahada iyi performans sergilese de, Chelsea yönetimiyle olan ilişkileri son aylarda oldukça soğumuştu. Futbolcu, kulübün gelişim stratejisini açıkça eleştirmiş ve takımın Şampiyonlar Ligi'nden PSG'ye yenilerek elenmesini "deneyimsizlik" olarak nitelendirmişti. Ayrıca Enzo Maresca'nın takımdan ayrılması kararına duyduğu rahatsızlığı da gizlememişti.

İlginç bir şekilde Marc Cucurella daha önce, altyapısından yetiştiği Barcelona'dan gelecek bir teklifi reddetmenin zor olacağını söylemişti. Ancak Jose Mourinho'nun oyuncuyu kendi projesinde bizzat görmek istemesi ve Real Madrid'in kararlı hamleleri, transferin Madrid lehine sonuçlanmasını sağladı. İspanyol savunmacı artık "Los Blancos" formasıyla yeni bir döneme başlıyor.