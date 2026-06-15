Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı: Thomas Tuchel yeni bir strateji belirliyor

·17·Spor
Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı: Thomas Tuchel yeni bir strateji belirliyor

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, takım oluştururken bireysel beceriden ziyade takım dengesine öncelik veriyor. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham 'nesil yeteneği' olarak kabul edilse de uzmanlar, onu takımın tek merkezi haline getirmenin riskli olduğu konusunda uyarıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi David James, Goal.com'a verdiği röportajda Bellingham'ın yeteneğinden şüphe duymadığını ancak Thomas Tuchel'in onu Glenn Hoddle veya Paul Gascoigne gibi dikkatli kullanması gerektiğini vurguladı. Ona göre, tüm takımın oyununu tek bir futbolcu etrafında kurmak beklenmedik sorunlara yol açabilir.

Bellingham şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilse de, İngiltere Milli Takımı'nın 'on numara' pozisyonundaki rekabet son derece güçlü. Bu, Santiago Bernabeu 'galactico'su için bile ilk 11'de garantili bir yer olmadığı anlamına geliyor. Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken odak noktasını tek bir yıldıza değil, kadronun genel potansiyeline çeviriyor.

Tarihi dersler: Hoddle ve Gascoigne örneği

İngiliz futbol tarihinde, dönemlerinin en yetenekli futbolcularından tam olarak yararlanamama durumları sıkça görülmüştür. Örneğin, 1980'lerde Tottenham efsanesi Glenn Hoddle milli takımda kendine uygun bir yer bulamazken, 1998 Dünya Kupası öncesinde Paul Gascoigne kadro dışı bırakılmıştı.

David James'e göre, ana oyuncu sakatlanırsa veya form düşüklüğü yaşarsa, onun etrafında kurulan tüm sistem krize girer. «Jude harika bir futbolcu, en iyi formundayken onu geçebilecek kimse yok. Ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için sorumluluğun eşit paylaşılması gerekir», diyor eski kaleci.

Mevcut İngiltere kadrosu, Wayne Rooney, Steven Gerrard ve Paul Scholes dönemindeki gibi yıldızlarla dolu. Ancak o zamanlar bile teknik direktörler tüm yıldızları sahada etkili bir şekilde birleştirme konusunda zorluklar yaşıyordu. Thomas Tuchel bu hataları tekrarlamama niyetinde.

Sonuç olarak, Jude Bellingham'ın 2026 Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynayacağı kesin, ancak o takımın tek 'kurtarıcısı' olarak görülmüyor. Bu yaklaşım, oyuncunun üzerindeki baskıyı azaltabilir ve İngiltere'ye uzun zamandır beklenen şampiyonluğu getirebilir.

İngiltereJude BellinghamReal MadridThomas TuchelFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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