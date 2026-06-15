Jordan Henderson, Jude Bellingham'a yönelik eleştirileri asılsız olarak nitelendirdi

·21·Spor
Jordan Henderson, Jude Bellingham'a yönelik eleştirileri asılsız olarak nitelendirdi

İngiltere milli takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham hakkındaki olumsuz haberlere yanıt verdi. Genç yeteneğe yönelik basında yer alan eleştirilerin gerçeklerden uzak olduğunu ve bu tür makaleleri okumanın kendisi için çok zor olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Henderson'a göre Jude Bellingham, İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısı için kilit bir figür. Goal.com'un haberine göre, tecrübeli futbolcu Bellingham'ı takımın "X-faktörü" olarak nitelendirdi ve onun sadece sahadaki değil, soyunma odasındaki etkisinin de eşsiz olduğunu belirtti.

Takım içi atmosfer ve liderlik

Son zamanlarda İngiliz medyasında Bellingham'ın sahadaki tavırları ve karakteri hakkında çeşitli eleştirel görüşler artmıştı. Ancak Henderson bu söylentileri reddederek Jude'un takım arkadaşları için harika bir yoldaş olduğunu söyledi. Henderson, "Onun hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Basında yazılanların çoğu yalan. Bize verdiği özel enerji takımı güçlendiriyor" dedi.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının Kuzey Amerika'da düzenlenecek dünya kupasına ciddi bir şekilde hazırlandığı dikkat çekiyor. Bellingham henüz 22 yaşında olmasına rağmen, bu onun kariyerindeki dördüncü büyük turnuva olacak. Borussia Dortmund ve Real Madrid gibi kulüplerdeki deneyimi milli takım için çok değerli.

Deneyim ve gençlik enerjisinin uyumu

Henderson'ın 35 yaşında milli takıma çağrılması da çok tartışılmıştı. Ancak Bellingham, tecrübeli oyuncuyu savunarak onu takımı bir arada tutan "yapıştırıcı" olarak tanımladı. Bu durum, oyuncular arasındaki karşılıklı saygının ve takım ruhunun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

İngiltere milli takımı şu anda Florida'da antrenman kamplarını sürdürüyor. Takım, Çarşamba günü Hırvatistan'a karşı oynayacağı grup aşamasının ilk maçına hazırlanıyor. Bellingham'ın bu maçta 10 numara pozisyonunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Sonuç olarak, İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki şansının büyük ölçüde Bellingham gibi genç yıldızların formuna ve takım içindeki istikrara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Henderson gibi tecrübeli oyuncuların desteği, genç futbolcuların baskı altında kalmamalarına yardımcı oluyor.

İngiltereReal MadridJude BellinghamJordan HendersonDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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