Dünya Kupası'nda büyük sürpriz: İspanya, çaylak Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, ilk beklenmedik sonucunu verdi. Avrupa şampiyonu İspanya milli takımı, turnuvada ilk kez yer alan Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere (0:0) kaldı. Atlanta'daki stadyumda oynanan karşılaşma, Luis de la Fuente'nin öğrencileri için gerçek bir sınav oldu. Bunu bildiren Goal.com'dur.

Karşılaşma boyunca net favori olan İspanya, beklendiği gibi top kontrolünü eline aldı ancak hücumları sonuçlandırmakta ciddi sorunlar yaşadı. Goal.com'un haberine göre, dünya sıralamasında 64. sırada yer alan Yeşil Burun Adaları milli takımı, disiplinli savunması ve kalecisinin kahramanlıkları sayesinde güçlü rakibine karşı direnç gösterdi. Özellikle 40 yaşındaki kaleci Vozinha, yaptığı harika kurtarışlarla maçın kahramanı oldu.

Hücumdaki sorunlar ve Lamine Yamal faktörü

İspanya kadrosunda santrafor olarak sahaya çıkan Mikel Oyarzabal bir kez daha kendini gösteremedi. Ayrıca Ferran Torres, ilk yarıda net bir fırsatı kaçırarak takımını zor durumda bıraktı. Orta sahada Pedri en iyi maçlarından birini çıkaramadığı için hücumlarda yaratıcılık eksikliği yaşandı.

Durumu değiştirmek isteyen Luis de la Fuente, maçın bitimine 20 dakika kala Lamine Yamal'ı oyuna sürdü. Barcelona'nın genç yıldızının girmesiyle oyun hızı belirgin şekilde arttı ve rakip ceza sahası çevresinde tehlikeli pozisyonlar çoğaldı. Ancak Yamal'ın çabaları bile Yeşil Burun Adaları'nın sağlam savunmasını aşmaya yetmedi.

Savunma hattında İspanya nispeten rahat hareket etti. Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte, rakibin az sayıdaki kontra atağını etkisiz hale getirdi. Buna rağmen, hücum hattındaki verimsizlik Avrupa şampiyonlarının gruptaki durumunu biraz zorlaştırdı. Bu sonuç, Yeşil Burun Adaları için tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor.

İspanya milli takımının turnuvanın ana favorilerinden biri olması nedeniyle bu sonuç futbolseverler için şaşırtıcı oldu. İspanya önümüzdeki maçlarda oyununu geliştirmezse, play-off aşamasına yükselme konusu tartışmalı hale gelebilir. Yeşil Burun Adaları ise bu beraberlikle Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanını almış oldu.