Dünya Kupası'nda büyük sürpriz: İspanya, çaylak Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

·74·Spor
Dünya Kupası'nda büyük sürpriz: İspanya, çaylak Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, ilk beklenmedik sonucunu verdi. Avrupa şampiyonu İspanya milli takımı, turnuvada ilk kez yer alan Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere (0:0) kaldı. Atlanta'daki stadyumda oynanan karşılaşma, Luis de la Fuente'nin öğrencileri için gerçek bir sınav oldu. Bunu bildiren Goal.com'dur.

Karşılaşma boyunca net favori olan İspanya, beklendiği gibi top kontrolünü eline aldı ancak hücumları sonuçlandırmakta ciddi sorunlar yaşadı. Goal.com'un haberine göre, dünya sıralamasında 64. sırada yer alan Yeşil Burun Adaları milli takımı, disiplinli savunması ve kalecisinin kahramanlıkları sayesinde güçlü rakibine karşı direnç gösterdi. Özellikle 40 yaşındaki kaleci Vozinha, yaptığı harika kurtarışlarla maçın kahramanı oldu.

Hücumdaki sorunlar ve Lamine Yamal faktörü

İspanya kadrosunda santrafor olarak sahaya çıkan Mikel Oyarzabal bir kez daha kendini gösteremedi. Ayrıca Ferran Torres, ilk yarıda net bir fırsatı kaçırarak takımını zor durumda bıraktı. Orta sahada Pedri en iyi maçlarından birini çıkaramadığı için hücumlarda yaratıcılık eksikliği yaşandı.

Durumu değiştirmek isteyen Luis de la Fuente, maçın bitimine 20 dakika kala Lamine Yamal'ı oyuna sürdü. Barcelona'nın genç yıldızının girmesiyle oyun hızı belirgin şekilde arttı ve rakip ceza sahası çevresinde tehlikeli pozisyonlar çoğaldı. Ancak Yamal'ın çabaları bile Yeşil Burun Adaları'nın sağlam savunmasını aşmaya yetmedi.

Savunma hattında İspanya nispeten rahat hareket etti. Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte, rakibin az sayıdaki kontra atağını etkisiz hale getirdi. Buna rağmen, hücum hattındaki verimsizlik Avrupa şampiyonlarının gruptaki durumunu biraz zorlaştırdı. Bu sonuç, Yeşil Burun Adaları için tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor.

İspanya milli takımının turnuvanın ana favorilerinden biri olması nedeniyle bu sonuç futbolseverler için şaşırtıcı oldu. İspanya önümüzdeki maçlarda oyununu geliştirmezse, play-off aşamasına yükselme konusu tartışmalı hale gelebilir. Yeşil Burun Adaları ise bu beraberlikle Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanını almış oldu.

İspanyaYeşil Burun AdalarıDünya KupasıLamine YamalFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 40 yaşındaki Vozinha için unutulmaz bir geceye dönüştüİspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 40 yaşındaki Vozinha için unutulmaz bir geceye dönüştüBugün, 18:52İspanya ve Kabo Verde maçının ardından Vozinya gerçek bir kahramana dönüştüİspanya ve Kabo Verde maçının ardından Vozinya gerçek bir kahramana dönüştüBugün, 18:39Brezilya Milli Takımı Neymar hakkında nihai kararı verdi: Yıldız forvet grup aşamasını kaçıracakBrezilya Milli Takımı Neymar hakkında nihai kararı verdi: Yıldız forvet grup aşamasını kaçıracakBugün, 16:53Maurizio Sarri resmen Atalanta'nın yeni teknik direktörü olduMaurizio Sarri resmen Atalanta'nın yeni teknik direktörü olduBugün, 16:45Maurizio Sarri İtalyan futboluna döndü: Deneyimli teknik adam Atalanta'nın yeni hocası olduMaurizio Sarri İtalyan futboluna döndü: Deneyimli teknik adam Atalanta'nın yeni hocası olduBugün, 16:11Tunus Başantrenörü Ağır Mağlubiyet Sonrası Görevden AlındıTunus Başantrenörü Ağır Mağlubiyet Sonrası Görevden AlındıBugün, 15:38
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı