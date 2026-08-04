Rekor sıcaklık hayvanat bahçesinde üç dişi aslanın ölümüne yol açtı

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Tama Hayvanat Bahçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle üç dişi aslan hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan rekor düzeydeki sıcak hava, yalnızca insanlar için değil, hayvanların yaşamı için de ciddi tehdit oluşturuyor. Bu haberi BBC duyurdu.

Hayvanat bahçesi yönetiminin açıklamasına göre, bir hafta içinde yaşları 3 ila 15 arasında değişen üç dişi aslan öldü. İlk veteriner kontrolleri, hayvanlarda ciddi susuzluk ve aynı anda birden fazla organın işlevini yitirdiğini gösterdi. Uzmanlar bu durumun temel nedeni olarak yüksek sıcaklıkları gösteriyor.

Tama Hayvanat Bahçesi temsilcisi Miwa Kosaka, böyle bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını belirtti.

“Bu bizim için böyle bir olayın ilk örneği. Geçen yaz da hava sıcaktı, ancak aslanlarımız arasında böyle bir kayıp yaşanmamıştı,” dedi.

Açıklamaya göre, 3 yaşındaki Mugi 19 Temmuz’da yemek yemeyi reddetti. Bir gün sonra ayağa kalkamaz hâle geldi. Çalışanlar onu serinletmeye, vücuduna sıvı, vitamin ve ilaç vermeye çalıştı. Ancak aslan 28 Temmuz’da öldü. Daha sonra 31 Temmuz’da 11 yaşındaki Ichigo, 3 Ağustos’ta ise 15 yaşındaki Luena hayatını kaybetti.

Şu anda iki erkek ve bir dişi olmak üzere üç aslanın daha durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Bu aslanlar bağımsız hareket edemiyor ve sürekli veteriner gözetiminde tedavi ediliyor. Bununla birlikte, dört aslanın durumunun iyileştiği, altı aslanda ise herhangi bir sorun görülmediği açıklandı.

Hayvanları korumak amacıyla hayvanat bahçesinde özel soğutma sistemleri devreye alındı. Aslanlar, taşınabilir klimalar ve sanayi tipi vantilatörlerin bulunduğu alanlara yerleştiriliyor.